‚Stává se ze mě silnější osobnost,‘ říká sportovkyně roku Koukalová

PRAHA Byl to dojemný příběh. Gabriela Koukalová stála na pódiu poté, co byla vyhlášena vítězkou ankety Sportovec roku 2017, a sledovala brečící maminku Gabrielu Svobodovou-Soukalovou. Stříbrné medailistce z běžkařské štafety na olympiádě v Sarajevu 1984 totiž její dcera věnovala křišťálovou korunu, kterou každoročně získává vítěz ankety.

„Přemýšlela jsem, že bych tu korunu rozbila a kousky rozdala všem ostatním sportovcům pro štěstí. To by mi ale pořadatelé nepovolili. Rozhodla jsem se proto, že ji věnuju své mamince, která pro mě byla vždy inspirací. Mami, nebul! Mám jeden vzkaz pro všechny: ‚Lidi, mějte rádi své mámy,“ uvedla na pódiu držitelka kompletní medailové sbírky z letošního mistrovství světa.



Gabrielo, co vám říkala po vyhlášení vaše matka, které jste předala korunu pro vítěze?

Stihly jsme se jen vyfotit, nestačila mi ani nic říct. Všichni jste ale viděli, jak byla dojatá a doufám, že jsem jí udělala radost.

Vaše matka říkala, že jste jí svým rozhodnutím vyrazila dech, co na to říkáte?

Měla slzy v očích. Já už to na ní poznám i na dálku. Doufám, že to byl i pro ni skvělý zážitek.

Loni jste skončila v první trojce. Jaké to ale bylo stát na pódiu jako první biatlonová vítězka ankety v historii?

Jsem vážně překvapená. Taková trofej je rozhodně pochvala. Každé ocenění je pozitivní pecka a dodá motivaci. Vážím si toho a doufám, že to není poslední slovo, co jsem ve své sportovní kariéře řekla a budu to moci potvrdit dalšími výsledky. Ještě jednu věc chci však říct a chtěla bych, aby se za to na mě lidé nezlobili. Už když se mě ptali novináři dřív, říkala jsem, že tahle anketa míchá jablka s hruškami a že se nedají porovnat výkony sportovců. Ostatních sportovců je mi líto.

Vzpomněla jste si speciálně na nějaký zážitek z minulé sezony?

Trochu jsem si vzpomněla na jeden glóbus, který jsem vyhrála nějak mimochodem. Říkala jsem si tedy, že je vlastně vtipný, že ty nejhodnotnější ceny (v roce 2016 získala malý křišťálový glóbus, protože byl poslední závod s hromadným startem zrušen) jsem vlastně vyhrála z postele.

Čemu nebo komu přisuzujete největší díky na úspěšné minulé sezoně?

Určitě všem členům realizačního týmu a ostatním českým biatlonistkám. Bez nich bych tady určitě nestála. Chtěla bych za velkou podporu poděkovat rodině, manželovi za skvělé domácí zázemí. Chci poděkovat i fanouškům, kteří mě podporují a dodávají energii. Zároveň i těm, kteří mě v poslední době hodně kritizují a posílají mi nemilé zprávy. Chtěla bych jim říct, že jim vděčím za to, že mám pocit, že za posledních pár let se ze mě stává mnohem silnější osobnost, než jsem byla dříve.