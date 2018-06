Startuje osmifinále MS. Nabitá Argentina se dosud trápila, na Francii ale umí

Kazaň V sobotu odstartuje osmifinálová fáze fotbalového mistrovství světa. Argentinští obhájci stříbra, kteří se na postup ze skupiny hodně nadřeli, vyzvou Francii. Ta sice mezi nejlepší šestnáctku ruského turnaje proklouzla bez větších obtíží, ale herně zatím moc nepřesvědčila. Utkání v Kazani začne v 16:00 hodin a my vám ho nabídneme v podrobné on-line reportáži.

Argentinci po nečekané remíze 1:1 s nováčkem Islandem a debaklu 0:3 od Chorvatska museli pro postup porazit Nigérii, což se jim povedlo až gólem obránce Marcose Roja z 86. minuty na 2:1. Jihoameričané ve skupině D obsadili druhé místo za suverénními Chorvaty.



„Nevím, jestli to byl zázračný postup, ale opravdu jsme se nadřeli. To nám ale zase dává větší sílu do zápasu s Francií. Mají excelentní hráče a dobrý tým, ale my jsme Argentina a máme svoje přednosti,“ řekl novinářům záložník Giovani Lo Celso, který hraje za Paris St. Germain.



Francouzi si postup do osmifinále zajistili už po těsných výhrách 2:1 nad Austrálií a 1:0 nad Peru. Na závěr skupiny C v možná nejnudnějším utkání šampionátu bez několika opor remizovali s Dánskem 0:0.

„Pracujeme na tom, abychom se zlepšili, protože to je v našich silách. Ale nejdůležitější je vítězit. Když budeme postupovat, všichni budou spokojeni a neuslyšíme, že nehrajeme krásný fotbal,“ uvedl obránce Samuel Umtiti.

Na hřišti se postaví proti spoluhráči z Barcelony Lionelu Messimu. Argentinský kapitán v zápase s Nigérií pookřál, dal svůj první gól na šampionátu a byl opět tahounem mužstva. „V dresu Argentiny je jiný než v Barceloně. Má okolo sebe jiné hráče a také jejich hra je odlišná. Ale je pravda, že Argentinu už několikrát zachránil,“ podotkl Umtiti.

Messi soupeře pochválil. „Francie je velmi dobrý tým, má šikovné hráče, kteří jsou hodně rychlí a umí rozhodnout. Bude to bezpochyby těžké, ale vím, co je třeba udělat. Teď pro nás začíná nový turnaj. Musíme zvítězit, jakoukoli cestou to půjde,“ prohlásil jednatřicetiletý útočník, který ještě nikdy ve vyřazovací fázi MS neskóroval.

Francie na světových šampionátech s jihoamerickými soupeři v posledních sedmi zápasech neprohrála a 757 minut neinkasovala. Tato série trvá od roku 1978, kdy „Les Bleus“ nestačili právě na Argentinu, která následně celý mundial vyhrála.

Svěřenci Jorgeho Sampaoliho mají s Francií dobrou bilanci a z jedenácti vzájemných utkání odešli poraženi jen dvakrát. Taktéž dvakrát se oba rivalové potkali na MS, pokaždé slavili Jihoameričané.