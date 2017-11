Startuje olympijská příprava. Jandač: Doufám, že narozeniny oslavím výhrami

PRAHA Hokejová reprezentace se sešla před úvodním turnajem Euro Hockey Tour ve Finsku, který bude přípravou na olympiádu. A trenér Josef Jandač je zvědavý na spoustu věcí.

Zápasy mu ukážou, jak na tom je například reprezentační nováček Andrej Nestrašil, který v létě zamířil ze zámoří do ruské KHL, kde válí za Nižněkamsk. „Je to nováček, ale má za sebou kariéru v NHL, byť ne dlouhou. Přesto ví, o čem to je,“ usmál se kouč, kterého zajímají další hráči.

„Těším se, jak zvládne svou roli další nováček Moravčík z Plzně, jestli bude Honza Kovář lepší než v Magnitogorsku, kde se mu nedaří jako v minulosti. Jsem zvědavý na Jakuba Klepiše, jestli bude hrát s takovou chutí jako v Boleslavi. Nebo na Sekáče, jestli se nezraní a tak dál. Zajímají mě všichni.“

Národní tým se v Praze sešel v kompletním složení se dvěma vynucenými změnami: zraněné Vladimíra Rotha a Robina Hanzla nahradila dvojice Jakub Krejčík a Tomáš Mertl, což pro trenéra není žádná komplikace. V minulosti byl totiž zvyklý na mnohem víc změn.

V útoku se nabízí dát dohromady tři plzeňské forvardy, kteří takto spolu nepravidelně nastupují i v extralize. Souhra v podání Kubalík, Mertl, Gulaš by mohla fungovat.

V brance dostane jako první příležitost Pavel Francouz, který se během zápasů prostřídá se třetím nováčkem v týmu Markem Mazancem. Patrik Bartošák, třetí v gólmanské partě, s největší pravděpodobností zůstane doma.

Kapitánem výběru se stal obránce Jakub Nakládal, jeho asistenty budou Kovář s Klepišem, jenž je ve 33 letech nejstarším v týmu. „Všichni jsou to zkušení hráči, kteří mají v nároďáku něco za sebou. Znám je povahově i charakterově, takže volba padla na ně,“ vysvětloval Jandač.

I obrana bude mít svá pravidla. Například v tom, kdo bude spíše defenzivně a kdo ofenzivně laděný. V té první by měl spíše bránit Mozík, od Šuláka se čeká podpora útoku. Ve druhé bude obranu jistit spíše Šmíd, dopředu bude častěji vyrážet Nakládal. A ve třetí defenzivní roli zajistí Kundrátek, volnější ruce bude mít Krejčík. „V poslední dvojici Moravčík, Vitásek jsou oba víceméně defenzivní,“ pravil kouč.

Turnaj Karjala bude letos zvláštní nejen tím, že se v něm hrají zápasy obden, ale také soupeři. Český tým totiž narazí netradičně i na Švýcarsko, soupeře, jenž ho čeká i v základní skupině na olympiádě.

A netradiční jsou i brzké začátky. Jen ve středu národní mužstvo odehraje ve švédském Örebrö zápas s domácím výběrem vpodvečer od 18 hodin. V pátek proti Švýcarům utkání začíná už ve 14:00 a v neděli proti Rusku dokonce od 12:30.

„Všechno je to zpestření, hlavně zápas se Švýcary, se kterými jsme naposledy prohráli na mistrovství světa. Ta pachuť tam pořád je. Ale oproti Finsku to není slabší soupeř. Švýcarsko je dnes už velmi vyspělá hokejová země a těžký rival,“ ví Jandač, jenž bude v neděli slavit 49. narozeniny.

„Tak doufám, že to oslavím vítězstvím nad Ruskem a že na mě vy, novináři, budete milí a příjemní a nebudete mě pranýřovat,“ žertoval reprezentační kouč.