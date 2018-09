Startuje hokejová extraliga. Kdo zastaví touhu Brna po hattricku? A co Krupp?

PRAHA Nová sezona hokejové extraligy startuje už v pátek prvními šesti zápasy. Co přinese nového? Lidové noviny a server Lidovky.cz vybraly pět momentů, které budou pro novou sezonu extraligy zásadní.

1. Hokej i na placené televizi



Hokejová extraliga již nebude výsadní záležitostí veřejnoprávní České televize, výraznou měrou se přesune na placený kanál soukromé televize O2 TV, ostatně i internetový portál Hokejka TV své přenosy nově zpoplatní. Extraliga se díky smlouvě platné do roku 2023 na televizních obrazovkách objeví pětkrát týdně, v úterý, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli. Obě televize si vysílací dny smluvně rozdělily (viz grafika).

Nicméně O2 TV ke své zodpovědnosti přistupuje s velkými ambicemi a touhou odlišit se od ČT, na níž podle výkonného ředitele O2 TV Marka Kindernaye hokej zamrzl. Podle něj to chce nový impulz. Do přenosů O2 se zapojí až čtrnáct kamer včetně těch na helmách rozhodčích či na trestné lavici. „ČT dělá hokej šedesát let, mají větší zázemí, ale chceme ten rozdíl odpracovat,“ říká Kindernay. A přiznal, že jednal i s lidmi z České televize o „přestupech“, ale nakonec z nich sešlo.

Do studia a na komentátorské pozice usednou bývalí hokejisté – brankář Roman Málek a útočníci Petr Ton, Jakub Koreis a Jiří Tlustý. „Chceme jít uvolněnějším směrem. Snad budou mít lidi se slovníkem hokejistů strpení,“ doufá třicetiletý Tlustý, jenž musel svou kariéru v NHL kvůli zdravotním problémům ukončit.

2. Změny v pravidlech

Hokejovou extraligu čeká změna pravidel. Mezi nejvýraznější patří zmenšené brankoviště po vzoru NHL. Gólmani si budou muset dát větší pozor na to, kde puk pod lapačkou přikryjí. V případě, že nebudou nikým atakováni, nesmějí hru mimo brankoviště zastavit. Jinak je čeká menší, dvouminutový trest. Smyslem je zrychlit hru a naučit brankáře pracovat s holí.

S další změnou se hokejisté zatím těžko sžívají. Týká se dresů, které musejí být přetaženy přes kalhoty a upevněny, aby ven nečouhala výstroj. Pokud si hráč nevšimne, že má z boku vyhrnutý dres a vstoupí na led, dostane dvouminutový trest. „Místo soustředění se na hru, si musíme furt upravovat dresy, připadá mi to jako kravina,“ ulevil si během přípravy brněnský Tomáš Zohorna.

Martin Erat z brněnské Komety.

Novinka je i u trestného střílení, dosud platilo, že nájezd provede hráč, jenž byl faulován. Nyní může trenér vybrat kohokoliv z kádru na lavičce. Zato technika, která měla umožnit trenérům takzvanou trenérskou výzvu na přezkoumání rozhodnutí rozhodčího, ještě rok počká. Nestihla se totiž zavést na všech stadionech.

3. Sparta pod německým koučem Kruppem

Sparta se chce vrátit mezi elitu, na loňský propadák, jak v klubu doufají, zapomněla. Hlavní impulz má dodat sympaťák Uwe Krupp, německý kouč se zkušenostmi z NHL. Při jakékoliv komunikaci novinářům vždy ochotně odpovídá, rozdává upřímné úsměvy, nemluví strojově. Přitom se těší respektu celé kabiny. „Od prvního tréninku panovalo obrovské nasazení,“ přiznal kapitán Petr Vrána. „Jelo se naplno,“ dodal Lukáš Pech.

Krupp svoje plány odhalil, o titulu zatím nechce ani slyšet. „Hodláme být agresivním týmem, budeme každý den pracovat a vytvoříme v kabině dobrou atmosféru, aby všichni věřili, že můžeme vyhrávat. Mluvit o titulu je teď chyba. To je záležitost dubna, ještě musí Prahou protéct spousta vody.“ Zbývá otázka, zda si velké změny v Praze sednou, není tajemstvím, že některým hokejistům dělá problémy angličtina jako ústřední jazyk kabiny, ačkoliv společně všichni usilovně na odstranění bariéry pracují.

4. Brněnská kometa jako favorit na titul

Ať mají týmy jakékoliv ambice, hlavním favoritem na titul je současný dvojnásobný šampion – brněnská Kometa. Přes ztráty hvězdného talentu Martina Nečase, Hynka Zohorny a Jakuba Krejčíka s gólmanem Markem Čiliakem do Brna přišly náhrady a celý klub touží po „zlatém hattricku“.

Kometa nejvíce posílila příchodem Lukáše Kašpara ze Slovanu Bratislava a třicetiletým Američanem Peterem Muellerem z EBEL, který pět let hrál i v NHL za Colorado nebo tehdejší Phoenix. „Česko jsem vždycky vnímal jako špičkovou hokejovou zemi a v Brně je vítězná mentalita, jsem vděčný, že tu jsem,“ říká před startem Mueller. Třetí titul v řadě, to by byla opravdová sláva, jaká tu nebyla od konce 90. let, kdy řádil Vsetín se šesti tituly během sedmi let.

5. Karlovarská touha po udržení

Jsou zpět, rok v první lize Karlovarským stačil. A pomohl. Mladí se vyhráli, poznali, co znamená mít zodpovědnost za výsledky mužstva. Teď mají před sebou jasný a klíčový úkol. V extralize se udržet! Myslet na play off by z jejich strany byla naivita, ale karlovarský trenér se podceňování směje. „Za to všem ukážeme, jak moc se pletou,“ říká Martin Pešout.

Podle něj je všechno o mentalitě. Loni, když Vary spadly, naplánovalo vedení přípravná utkání lehčí, aby se zklamaným hokejistům vrátilo sebevědomí. Letos přistoupilo k přípravě z opačné strany. Po sezoně plné vítězství domluvilo těžké zápasy.

„Aby se mužstvo naučilo prohrávat, aby nevěšelo hlavu z každé ztráty,“ vysvětluje Pešout, který chce do dvou let hrát s týmem čtvrtfinále.