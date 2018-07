Startuje čtvrtfinále MS. Uruguayci vyzvou v bitvě ex-šampionů Francouze

Nižnij Novgorod Fotbalové mistrovství světa v Rusku podruhé zažije souboj dvou bývalých šampionů. A opět u toho bude Francie. Mistr z roku 1998 po osmifinálovém postupu přes Argentinu tentokrát v pátek vyzve šampiona z let 1930 a 1950 Uruguay. A ta pro Galské kohouty nepatří zrovna mezi oblíbené soupeře. My vám duel nabídneme od 16:00 hodin v podrobné on-line reportáži.

Oba celky se dosud utkaly osmkrát a Francie vyhrála jen jednou, a to už v roce 1985. Od té doby se hrálo pět vzájemných soubojů a Francie v nich dokonce ani nedala gól. Uruguay vstřelila jediný, čtyřikrát se zrodila bezbranková remíza. A taktickou bitvu, kterou může rozhodnout jediná branka, očekává francouzský útočník Antoine Griezmann i tentokrát.



„Uruguay hraje trochu podobným stylem jako my v Atléticu Madrid. Velmi týmově, s maximálním nasazením, nedávají soupeři kousek prostoru a pak sami těží z protiútoků. Budou hru kouskovat, tlačit na rozhodčího, bude to hodně taktické a možná nudné utkání, abychom se nedostali do rytmu,“ míní francouzská hvězda.



Pro Griezmanna půjde o speciální zápas. Proti němu totiž nastoupí jeho největší kamarád Diego Godín, který je dokonce kmotrem jeho dcery Mii.

„Mám tam víc kamarádů. Diego je kmotrem mé dcery. On mě přiměl přestoupit do Atlética. Uruguay je i díky němu skoro jako moje druhá země. Opravdu se na ten zápas hodně těším,“ řekl Griezmann, který Godína a dalšího uruguayského spoluhráče Josého Giméneze vítal na madridském letišti oblečený v uruguayském dresu, když si zajistili postup na šampionát.

„Griezmann k nám má opravdu blízko. Pro něj to bude speciální zápas, stejně jako pro nás. Doufám, že na nás bude hodný, když je z poloviny Uruguayec,“ řekl záložník Nahitan Nández.

Uruguayec Luis Suárez na tréninku před čtvrtfinále MS 2018 proti Francii.

Taktickou bitvu by měly rozhodnout ofenzivní hvězdy. Na straně Francie se vedle Griezmanna bude hodně sledovat, zda Kylian Mbappé dokáže zopakovat výkon z utkání s Argentinou. „Uruguay ho ale určitě bude bránit jinak,“ řekl Griezmann.



V dresu Uruguaye zase září Luis Suárez s Edinsonem Cavanim, který si ale z osmifinále s Portugalskem odnesl poraněné lýtko a stále není jisté, zda bude moci nastoupit. „Cavani je podle mě nejlepší útočník. Je neustále v pohybu, pracuje pro tým, a pokud je zraněný, tak to může být hodně důležitý faktor. Ale i Stuani je dobrý útočník,“ řekl Griezmann.

„Neřešíme, jestli bude hrát. My se nebojíme nikoho. Ubránili jsme Lionela Messiho, Suárez a Cavani nás proto nevyděsí. Víme o jejich kvalitách, ale i my máme velmi silný tým,“ přidal pravý obránce Francie Benjamin Pavard.