Stájím formule jedna se nelíbí snížení počtu motorů v příští sezoně

abú zabí Nový ročník mistrovství světa formule 1 začne až příští rok v březnu, nicméně už teď je jasné, že ho čeká několik velkých změn. Místo 20 závodů se jich pojede 21 a stáje budou mít k dispozici pro každý vůz místo čtyř motorů jen tři, což se vedením týmů vůbec nelíbí.

Změn se také dočká systém trestů za nepovolené výměny součástí pohonných jednotek.



Především snížení počtu motorů na sezonu se stájím vůbec nelíbí a ředitel Red Bullu Christian Horner to dokonce označil za naprostou šílenost.

Podle předsedy Mezinárodní automobilové federace (FIA) Jeana Todta si však týmy nemají na co stěžovat.

„Není to žádná novinka, rozhodlo se o tom už před lety,“ připomněl, že snížení počtu motorů kvůli redukci nákladů bylo schváleno už před třemi lety.



„Kdyby to chtěly změnit, tak by pro to musely hlasovat všechny stáje. A to se nestalo, takže budeme mít tři motory,“ citovala bývalého šéfa Ferrari agentura Reuters.

„Podle mě je to naprosté šílenství. Vždyť jen my jsme za sezonu museli využít šest motorů. Snížit povolený počet na tři je magořina,“ prohlásil Horner.

Stáj Red Bull v tom nebyla rozhodně sama a vrcholem byla Velká cena Itálie, kdy pořadím na startu za vítězem kvalifikace Lewisem Hamiltonem z Mercedesu výrazně zamíchala celá série trestů za nepovolené výměny součástek.

Právě kvůli tomu se změní systém sankcí. Podle současných pravidel mohly týmy přijít na startu klidně o 35 pozic, přestože vozů je pouze dvacet.

„Od příštího roku budeme trestat jen propadem na poslední místo. Nebudeme mít tresty v podobě ztráty 50 nebo 60 míst,“ uvedl sportovní ředitel formule Ross Brawn.

„Myslím, že letos stáje přišly na startu dohromady o tisíc míst a to není dobré,“ dodal.



Ross Brawn (vlevo) a Jenson Button.





Formule také v příští sezoně čekají zásadní změny ve vzhledu. Hlavy jezdců bude nově chránit takzvaný svatozář a z vozů naopak zmizí tzv. žraločí ploutev.

„Čeká nás poslední závod, kdy budou auta vypadat dobře,“ řekl před závěrečnou Velkou cenou Abú Zabí mistr světa Hamilton. „Co se týče vzhledu, tak to je změna k horšímu, ale zase se zvýší bezpečnost,“ dodal.

„Myslím, že si na to všichni rychle zvyknou, ale teď auta samozřejmě vypadají mnohem lépe,“ přidal Sebastian Vettel z Ferrari.

„Nebudou moc vidět helmy, ale nebude to tak dramatické, jak si spousta lidí myslí. Bude to v pohodě,“ dodal Daniel Ricciardo z Red Bullu.

Žraločí ploutev zmizí z mnohem prozaičtějších důvodů - aby byla vidět čísla jezdců a sponzoři na zadním křídle. „Když se bavíme o technologických novinkách, tak nemyslíme dost komerčně,“ vysvětlil šéf McLarenu Zak Brown.

„Přední křídla už jsou nepoužitelná, trup blokuje řada aerodynamických prvků a na motoru máme obrovskou ploutev, která zakrývá zadní křídlo. Proto jsme začali uvolňovat na autech místo pro komerční účely,“ dodal.