Squashová legenda se bouří: Nejedu na mistrovství světa a nikdo mi neřekl proč

PRAHA Je to česká žijící squashová legenda. Je průkopníkem tohoto sportu u nás, vicemistr Evropy, šestnáctinásobný český šampion a velký propagátor svého sportu u nás. Čtyřiatřicetiletý Jan Koukal však i přes všechny své zásluhy byl jako současná česká dvojka opomenut z nominace na mistrovství světa družstev a nikdo ze svazových činovníků mu nebyl schopen vysvětlit proč. A Koukal se teď oprávněně diví.

Na posledních dvou evropských šampionátech družstvech působil vítěz 27 turnajů světové série PSA dokonce jako hrající kouč.

Až donedávna byl dlouholetou českou squashovou jedničkou, přesto se musel až přes kamaráda dozvědět, že není v nominaci na MS družstev, která byla Českou asociací squashe (ČASQ) vyhlášena už v říjnu.

„Tak jsem se dozvěděl, že v říjnu proběhla nominace na MS družstev. Jak? Od známého, který se to dočetl v říjnovém zápise VV (výkonného výboru ČASQ),“ napsal na úvod svého facebookového statusu.

„Neříkám, že jsem měl být vybrán, klukům nominaci přeji a budu jim fandit. Co mě však zaráží, je způsob a forma nominace,“ zuří Koukal.

Fanoušek fotbalové Slavie je přitom ve zprávě výkonného výboru uveden jako člen širšího kádru reprezentace, v nominaci na zmíněné mistrovství světa družstev však už nefiguruje.



„Na stránkách asociace je informováno o kdečem, ale o výše zmíněné nominaci ani slechu. MS družstev mi přijde možná zajímavější než výsledky turnaje kategorie D (tím neříkám, že by tam výsledky turnajů všech kategorií neměly být!),“ uvedl muž, který vyhrál mistrovství republiky poprvé už v 16 letech.

Koukal sice v listopadovém českém žebříčku klesl z druhé až na šestou příčku, protože se nezúčastnil domácích akcích.

Rozhodnutí VV nenominovat ho na MS družstev však považuje za velmi zvláštní, protože ještě v zářijovém žebříčku byl první a v říjnovém druhý.

„Překvapuje mě, že i když jsem v době nominace byl v září první a v říjnu druhý na žebříčku ČASQ, nebyl jsem ani osloven, ani se mnou nikdo nekomunikoval,“ mrzí Koukala.

„Neříkám, že to je povinnost. Ale zároveň se odvážím říct, že nejsem úplně bezvýznamný hráč, který by měl být zcela ignorován,“ doplnil.



Hlavním důvodem, proč není na MS družstev nominován, je podle něj fakt, že se znelíbil vedení ČASQ z toho důvodu, že nejel na evropské mistrovství jednotlivců. Dal totiž přednost přípravě na další sezonu.

A jeho neúčast na MS družstev ho mrzí i z toho důvodu, že měl v roli hrajícího trenéra solidní výsledky.

„Na posledních 2 ME družstev jsem byl hrajícím trenérem, který do nominace měl co říct, a výsledkem byl postup do Elitní divize a následně zázračné udržení v ní. Nejsem ukřivděný, ani uražený, jen nemile překvapený,“ dodává Koukal.