Sportovní hlášky roku: Jsem fotbalista a neumím běhat či sráčkovství Báry Strýcové

PRAHA Roman Berbr jako muž s koulemi, ruský doping jako válka v Iráku či sportovní lezci jako opice na stěně z plastu. Začtěte se do výběru nejlepších sportovních hlášek končícího roku, jak je pro vás sestavil server Lidovky.cz.

„Myslím, že potřebuje velký kontrakt s nějakým výrobcem kopaček, protože teď žádný nemá. Čeká na vhodnou nabídku, a proto hraje v černých kopačkách,“ zaskočil novináře v listopadu na pozápasové tiskové konferenci kouč Manchesteru United José Mourinho, když byl tázán na střeleckou impotenci útočníka Romela Lukaku. Ten po přestupu do klubu v létě zářil, v posledních zápasech se ale jeho gólostroj zadrhl.



„Potřebuje výrobce, který mu dá správné kopačky i správné peníze, aby zase dával góly,“ doplnil portugalský kouč, který je známý tím, že ve chvílích, kdy se nedaří, strhává pozornost na sebe a brání tak své hráče před tlakem.

„Vždyť se to odehrává na stěně z plastu! S plastovými chyty. Co to má být? Každá opice je nahoře rychleji,“ prohlásil legendární horolezec Reinhold Messner na adresu sportovního lezení, které se jako nová disciplína představí na olympiádě v Tokiu 2020.

„Někdo leze na zeď vysokou třicet metrů - žádný laik nepochopí, co je na tom zvláštního. Senzační to bude jenom v případě, že někdo z té výšky spadne,“ vzbudil v lezecké komunitě rozruch Messner, jenž jako první člověk na světě zdolal všech čtrnáct osmitisícovek bez kyslíkového přístroje.

Jak vám od fotbalisty zní tato fráze? „Neumím běhat. Nemám na to trpělivost.“ Právě to prohlásil brankář fotbalového klubu Benevento Alberto Brignoli poté, co svou hlavičkou v nastaveném čase rozhodl o cenné remíze proti AC Milán, a následně byl dotázán, zda se nechce stát útočníkem.

Pro ligového nováčka Benevento to byly první body v historii Serie A a Brignoli navíc svou akrobatickou hlavičkou překonal italský brankářský supertalent Gianluigiho Donnarummu.

Brignoliho branka:

A co Rusové a doping?

„Jedou podle starého schématu. Před válkou v Iráku Američan v OSN mával zkumavkami a tvrdil celému světu, že jde o biologické zbraně,“ přirovnal ruský skeletonista Sergej Čudinov aféru kolem dopingu na ZOH 2014 v Soči k ozbrojenému konfliktu.

„Zahájili válku, rozbombardovali celou zemi a za pět nebo deset let řekli, že to byla chyba,“ doplnil Čudinov potrestaný nyní doživotním zákazem startu na OH s tím, že skeleton je téměř neznámý sport a je těžké pochopit, jak se právě on mohl objevit na seznamech dopingových hříšníků.

„Kdyby do mě někdo z kluků v šatně ještě šil, tak by to asi nepadlo na úrodnou půdu…“ Takto mnohoznačně okomentoval bývalý fotbalový reprezentant Radek Šírl svůj blikanec, když v dresu divizních Zbuzan dal pěstí rozhodčímu za to, že od něj vyfasoval červenou kartu. Šestatřicetiletý Šírl dostal za tento brutální incident od disciplinárky dvouletý distanc.

Co by to bylo za výčet sportovních hlášek, kdyby v něm chyběla Barbora Strýcová?

„Nehrála jsem jako hráč, ale jako s*áč,“ řekla česká tenistka ve Wimbledonu po prohře s Japonkou Naomi Ósakaovou.

„Podjely mi nohy. A hlavou mi blesklo, že jsem trapná. Moji dnešní hru vystihuje slovo sráčkovství. Nemohla jsem se do zápasu dostat, celý jsem se trápila. Je lepší zkazit jako hráč, než čekat jako s*áč, ťukat to a nechat ze sebe dělat debila,“ sypala ze sebe Strýcová po prohraném zápase.

Sparta, pokladnice hlášek

Jedním z nejomílanějších témat článků bilancujících sportovní rok 2017 budou zajisté rozpačité výkony fotbalové Sparty pod vedením italského trenéra Andrey Stramaccioniho.



„Já vás chápu. Jen vám říkám, že ti kluci si alespoň nějakou podporu zaslouží. Jsme k*rva na jedný lodi, ne?“ debatoval na začátku prosince Tomáš Rosický se členy sparťanského kotle, kteří na trénink A-týmu přinesli Stramaccionimu jednosměrnou letenku do Itálie. „Když není výkon na hřišti, proč by měl být v hledišti,“ shrnul v odpovědi fanoušek přístup kotle, který na protest proti bídnému fotbalu a ještě bídnějším výsledkům Sparty část zápasu nefandil.

Jak si ale nejen sparťanští příznivci mohli všimnout, italský trenér na podobné protesty reagoval vždy celkem v klidu a pokaždé přišel s vysvětlením či výmluvou. „Nedokázal jsem si představit, jak těžká a jiná je česká liga než Serie A nebo jiné evropské soutěže,“ řekl například Stramaccioni po nepovedené podzimní části sezony. „Musíme rychle otočit list,“ řekl jindy po další prohře.

Kouč Sparty Andrea Stramaccioni.

Asi největší hlášku si ale trenér Sparty schoval na srpnovou tiskovku poté, co jeho tým vypadl v třetím předkole Evropské ligy s Crvenou Zvezdou Bělehrad. „Jsem si jistý, že jednou si na tenhle večer vzpomeneme jako na okamžik, kdy se narodila nová Sparta,“ prohlásil Stramaccioni k užaslým novinářům.

Výčet hlášek z „kauzy Sparta“ by byl opravdu dlouhý, své k tomu řekla i klubová ikona David Lafata. „Jak se spolu v kabině bavíte?“ ptal se Lafaty v zábavném pořadu Všechnopárty moderátor Karel Šíp. „Málo. Jede tam angličtina, italština, hráči bývalé Jugoslávie mluví tou jejich řečí a trošku čeština,“ odpověděl pohotově Lafata. „Těch změn v kádru je moc,“ dodal překvapivě otevřeně.

„Napálil jsem to a jel,“ zhodnotil lakonicky skifař Ondřej Synek finále mistrovství světa v americké Sarasotě, kde český veslař získal už svou pátou zlatou medaili v kariéře. „Teď si dám volno a pojedu na chalupu stavět kůlnu na dříví,“ dodal.

„Jsem v pohodě, jen jsem se trochu pomazlila se sítí,“ zavtipkovala česká obojživelnice Ester Ledecká poté, co při superobřím slalomu lyžařek v Lake Louise spadla a vletěla do ochranné bariéry. Z této kolize vyvázla bez zranění a může se tak dál připravovat na pozoruhodné výkony jak na lyžích, tak snowboardu.

A ještě jednou fotbal.

„Kdyby nebylo jeho, tak nevím, jak jsme tu pseudokauzu zvládli. Kdyby tam nebyl někdo s koulema, tak jsme skončili,“ prohlásil na mimořádné valné hromadě FAČR její bývalý předseda Miroslav Pelta. Hovořil o Romanu Berbrovi, kontroverzním místopředsedovi asociace, a kauze s údajným zneužíváním dotací z ministerstva, kvůli níž si sám Pelta pobyl několik týdnů ve vazbě.