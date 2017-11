Sponzorská cena Plíšková vzrostla desetinásobně. Chybí jí ale charisma

PRAHA Velmi úspěšný a zároveň turbulentní rok zažila tenistka Karolína Plíšková. Její finanční příjem od sponzorů se oproti loňsku zdesetinásobil, přesto prý ještě plně nedosáhla svého marketingového potenciálu.

Po loňském US Open, v němž prohrála až ve finále, vyměnila hned třikrát trenéra. Jejím manažerem se místo Miroslava Černoška stal její snoubenec Michal Hrdlička.

A především se stala jako první česká tenistka v samostatné historii světovou jedničkou.

Letos na Turnaji mistryň se pětadvacetiletá Češka stejně jako na French Open dostala do semifinále, na Australian Open a US Open do finále, vyhrála tři turnaje v rámci WTA a rok zakončila jako číslo 4.

To všechno vedlo k tomu, že se ze jména Karolína Plíšková stala jedna z největších českých sportovních marketingových značek, která láká sponzory.

Karolína Plíšková se raduje z výhry.

„V současné době jsme v situaci, kdy jsme už několik nabídek na spojení s některými značkami odmítli. Důležité je, aby se Karolína i v této oblasti cítila komfortně, a my jsme rádi, že je s výsledky naší práce spokojená. Za necelý rok se Karolíniny příjmy z marketingových smluv více než zdesetinásobily,“ uvedl Hrdlička pro LN.



Podle experta na sportovní marketing Tomáše Janči však mohla Plíšková ze svého osmitýdenního kralování světovému žebříčku vytěžit víc.

„Pozice světové jedničky či wimbledonské vítězky jako u Petry Kvitové je dvojsečná zbraň. Klíčová je samozřejmě výkonnost, protože když budete hrát špatně a vlastní propagaci budete mít sebelepší, sponzoři na to tolik neuslyší,“ říká Janča, zakladatel webu Sportbiz.cz.

Nejvíc vyniká Samková

Na druhou stranu i úspěšný sportovec musí mít pro dobrý marketingový potenciál určitou dávku osobnostního kouzla a být oblíbený u fanoušků.

„Důležitá je jasná profilace, být vidět, mít na sociálních sítích spoustu fanoušků a podpořit to odpovídajícími sportovními výsledky,“ shrnuje Janča.

„Klíčové pro marketingové zhodnocení je charisma sportovce a v tom třeba Karolína Plíšková či Petra Kvitová zaostávají za Barborou Strýcovou. Jedinou českou sportovkyní, která svůj potenciál nejen naplno využívá, ale navíc i překonává, je Eva Samková.“

„O té je nejen slyšet i čtyři roky po jejím jediném triumfu, ale především za tu dobu vytvořila velmi silnou mediální a marketingovou značku,“ doplnil Janča, který dostal na starost propagaci domácího mistrovství světa ve florbale v roce 2018.

Plíšková se momentálně může opírat o sponzorskou podporu několika zahraničních společností (například rakouská pojišťovna Merkur a švýcarské hodinky Hublot) či Pražské plynárenské, navíc o spojení s jejím jménem usilují další firmy.

Eva Samková

„Zájem sponzorů je velký a je to dáno především tím, že Karolína se už etablovala mezi nejužší světovou špičkou. Pochopitelně pomohly i měsíce strávené na pozici světové jedničky, Karolína je teď všude středem pozornosti, zájem o ni je významný,“ libuje si Hrdlička.



„Portfolio našich partnerů je už teď silné, navíc finišují vyjednávání s dalšími nadnárodními společnostmi. Vzhledem ke skvělým výsledkům Karolíny v kombinaci s velkým mediálním zájmem o její osobu se podařilo vyjednat i navýšení některých stávajících kontraktů,“ dodal.

Podle Janči se však český, potažmo evropský trh nedá srovnat s tím zámořským.

„České tenistky využily svého marketingového potenciálu určitě víc než čeští tenisté. Na druhou stranu musíme vzít v potaz, že jsme na českém trhu a ten se nemůže blížit tomu americkému, kde jsou možnosti a příjmy z reklamy několikanásobně vyšší. Američanky by zhmotnily post světové jedničky či wimbledonské vítězky mnohem víc,“ přiznal Janča.

„Karolína sází spíše na zahraniční sponzory, Petra si zase prošla klasickým domácím kolečkem, když získala podporu od společností jako UniCredit či ČEZ. Přesto si myslím, že ne zcela využily meze českého marketingu, ale to je dané právě charismatem, které není třeba u Karolíny nijak výrazné,“ doplnil český marketér.

Karolína Plíšková.



České tenistky v počtu sponzorů předčily podle Janči i české tenisty, přestože ti naplnili svůj potenciál více.

„Tomáš Berdych velice zabodoval, když se stal tváří globální značky H&M. To beru jako skutečný majstrštyk, který u nás nemá obdobu. Byl prostě v pravý čas na pravém místě a výborně toho využil na propagaci své vlastní značky,“ hodnotí Janča.

Přesto podle něj mohl dosáhnout ještě více.

„I když je Berdych hodně aktivní na sociálních sítích, pro sponzory je kvůli svému vystupování v médiích nečitelný. Pak je tady Radek Štěpánek, který naopak díky charismatu využil svůj potenciál naplno, i když se v jeho případě jednalo spíš o firmy lokálního významu, kterým Radek propůjčil svou tvář.“

„Ve výsledku se však dá říct, že Karolína Plíšková a Petra Kvitová se marketingově prodaly lépe, což je dáno jejich sportovními výkony, které byly větší než u mužů,“ myslí si Janča.

Cibulková je už za hranou

Zámořský trh je marketingově mnohem košatější a výživnější, podle Janči je však úroveň propagace tuzemských sportovců na správné hladině. Jako příklad za hranou uvádí další tenistku, Slovenku Dominiku Cibulkovou.

„Ta se na sociálních sítích stylizuje pomocí fotografií do sjezdařky Lindsey Vonnové, snaží se provokovat odhalenými části těla a kopíruje i dalšími prvky, což je na můj vkus přepálené. Ve středoevropském prostředí je tato strategie podle mě zbytečná,“ myslí si.

Podobný příklad v přehnanosti vlastní image, navíc na úkor výsledků, a to ještě ve větší míře, je Kanaďanka Eugenie Bouchardová, která měla v roce 2014 vynikající sezonu.



„Jenže poté její sebepropagační činnost nabrala takových obrátek, že to podle mě mělo veliký podíl na jejím herním úpadku. Má nakročeno k tomu, aby se stala druhou Annou Kurnikovovou, která se během tenisové kariéry stala více modelkou než tenistkou,“ dodal.