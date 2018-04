Spokojený Vrba po remíze se Spartou: Ukázali jsme charakter, hráči cítí, že jde do tuhého

PLZEŇ Jeho tým doma zase nevyhrál, ale na trenérovi plzeňských fotbalistů Pavlu Vrbovi bylo poznat, že i remízu (2:2) ve šlágru se Spartou bere. „Bereme pozitivně, že jsme dokázali vstát a vyrovnat,“ prohlásil plzeňský kouč.

Čtvrtý domácí zápas na jaře, teprve druhý bod. Plzeň dál ztrácí body a tabulku vede už jen o pět bodů.

V neděli večer proti Spartě už ve 12. minutě prohrávala o dvě branky, ale díky dvěma centrům z rohových kopů dokázala manko smazat. Na víc však neměla.

„Prvních dvacet minut byla hra špatná, dalších sedmdesát minut byla dobrá,“ řekl Vrba.

Jak si začátek zápasu vysvětlujete?

Sparta hrála dobře.

Za to někteří vaši svěřenci nehráli v úvodu dobře, například Petržela. Proč jste mu dal důvěru?

Prostě jsem se tak rozhodl, moje zodpovědnost. Věřil jsem mu, že to zvládne.

Za stavu 0:2 jste ho kvůli zranění střídal, s příchodem Zemana jste ožili. Souhlasíte?

To už je lepší otázka, to nás hodně zvedlo. Zeman byl ten, který přispěl k tomu, že jsme víc kombinovali, měli jsme mezihru. On mužstvu pomohl hodně.

Bod berete?

Otáčet se Spartou z nula dva... I když je Sparta až šestá, tak má velice silné mužstvo. My jsme ukázali obrovský charakter. Doufám, že je to ten moment, který nás do závěru jara nakopne. Že jsme dokázali vyrovnat, to by nám mohlo strašně pomoct.

Ligu vedete o pět bodů. Je to šest kol před koncem dostatečný náskok?

Nevím, jestli dostatečný. Náš náskok se neustále zmenšuje. Ale všichni víte, že v naší lize každý může prohrát s kýmkoli. Liga bude zajímavá až do konce, nahoře i dole v tabulce. Ale dnes nemůžu říct, jestli nám pět bodů před Slavií bude stačit.

Jak se náskok snižuje, pozorujete na mužstvu, jestli se to na něm projevuje psychicky?

Co jsem si všimnul, tak poslední týden byla koncentrace u hráčů mnohem lepší než v minulosti. Hráči si uvědomují, že jsme část jara prohospodařili, že už jde do tuhého. A já mám pocit, že si to hráči začínají uvědomovat.

Po trestu za karty se vrátil do sestavy Řezník, nezvykle jste ho dal na stopera. Proč?

Obranou fázi jsme řešili kvůli zápase na Bohemce, v obraně jsme byli špatní. Doma jsme chtěli být důraznější. Radim už tam hrál podruhé a zvládl to velmi slušně.

Po dvou zápasech po zranění se vrátil Krmenčík. Jak byste hodnotil jeho výkon?

Asi bych lhal, kdyby byl stoprocentně fit. Ale věřil si, proto nastoupil.