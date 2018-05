Spekulace o dohodnutém výsledku mě urážejí, zlobil se po remíze se Spartou Hašek

PRAHA Při jedné z odpovědí po utkání, ve kterém se fotbalisté Bohemians rozloučili se sezonou bezgólovou remízou se Spartou, trenér Martin Hašek na moment odbočil. „Chci říct, že Bohemka bude vždycky všechny zápasy proti komukoli hrát naplno. Bez ohledu na nějaké spekulace, které mě urážejí.“

V kuloárech se mluvilo o tom, že výsledek sobotního utkání v Ďolíčku je daný. Že domácí už nemají o co hrát, zatímco sparťané potřebují tři body, aby měli šanci na třetí místo. A právě proto zvítězí.



„Hráči, realizační tým a všichni ostatní do jednoho chceme všechny zápasy vyhrát. Platilo to v celém tomto ročníku a platit to bude i v tom příštím,“ ujistil trenér Hašek.

Jste spokojený, že tato vaše slova podtrhli i hráči tím předvedeným výkonem?

Určitě se mi ten zápas hodnotí lépe než ten poslední domácí, který jsme prohráli. Nemůžu být spokojený úplně, to bychom museli zvítězit, ale myslím si, že co se týče výkonů, konec sezony nám vyšel.

Antonín Vaníček z Bohemians a Martin Frýdek v souboji o míč.

I přesto, že jste od zápasu s Plzní (5:2) už nevyhráli?

Výsledkově to sice nebylo úplně nejšťastnější, ale podávali jsme kontinuálně vyrovnané výkony. Stojím si za tím, jak se mužstvo prezentovalo proti Jihlavě i proti Mladé Boleslavi. Nespokojený jsem byl jen s výkonem na Baníku Ostrava, tam nás soupeř jednoznačně přehrál, do ničeho nás nepouštěl.

Na rozdíl od zápasu se Spartou. Měli jste větší šance než soupeř.

Trochu jsme počítali s tím, že Sparta postupně hru začne otevírat, protože ona potřebovala vyhrát. Z toho vznikaly naše brejkové příležitosti, které jsme ale neproměnili. Vlastně mě to nepřekvapuje, protože góly střílet neumíme. V létě musíme získat hráče, kteří jsou góloví, kteří branky dávat umí.

Tušíte, kdo by to mohl být?

Teď určitě ne. Vždyť já ani nevím, jestli mi třeba neodejde pět šest hráčů ze základní sestavy. Víte, na takové hráče potřebujete peníze, které my nemáme. Jestliže jim je nenabídneme, oni nepřijdou. A pak ještě platí jedna rovnice: když chceme nějakého hráče a zájem má ještě někdo další, ten hráč si vždycky vybere ten druhý tým...

Zvažoval jste, zda proti Spartě nasadíte Benjamina Tetteha, který s ní jedná o přestupu?

Nezvažoval, popravdě mě to ani nenapadlo. Zaprvé jsme neměli dost hráčů a zadruhé, co jiného může fotbalista dělat, když má přestoupit do lepšího týmu, než se prezentovat kvalitním výkonem? Jen tak si získá respekt vedení, hráčů, fanoušků, ne že bude hrát třeba na půl plynu. Jak už jsem řekl, v Bohemce hrajeme všichni každý zápas na sto procent.

Kapitán Josef Jindřišek řekl, že když budete v Bohemians pokračovat dál v podobných výkonech, třeba by to jednou mohlo stačit i na poháry. Co si myslíte vy?

Já si myslím, že je Pepa v určité euforii... Obecně k těm výkonům v poli, když se oprostíme od střílení branek, není potřeba přidávat až tolik, aby to třeba stačilo na nějakou evropskou kvalifikaci. Jenže naši hráči hráli celou sezonu na hranici možností, my nemáme rezervu, nemáme kde brát. Měli jsme štěstí, že se nám nezranil brankář, střední záložníci, že nám odehráli celou sezonu devadesát minut, protože jsme neměli zdroje, abychom je nahradili. Ať se to fanouškům líbí nebo ne, na víc teď prostě nemáme.

Takže sedmé místo je v současných podmínkách strop?

Měli bychom si vážit umístění, na které jsme dosáhli. Samozřejmě, že se budeme snažit ho v příští sezoně vylepšit, ale nevím, v jakém stavu naše mužstvo bude. Proto není korektní se tady a teď bavit o budoucnosti.