Sparťané se zastávají chybujícího Radakoviče: Není jeho vinou, že jsme nepostoupili

PRAHA Zřejmě nejsmutnějším fotbalistou Sparty po vyřazení ve 2. předkole Evropské ligy se Suboticou byl obránce Uroš Radakovič, jehož chyba, po níž následovala penalta, stála Pražany šanci na postup.

Po utkání ho museli spoluhráči uklidňovat a podporu mu vyjádřila i největší hvězda týmu Nicolae Stanciu.

“Všichni jsme ho podpořili. Není to Urošova chyba, že jsme nepostoupili. Nás je na hřišti jedenáct a všichni děláme chyby. Je to dobrý a mladý hráč a v budoucnu nám pomůže,“ řekl Stanciu novinářům.

Problémem podle něj bylo i to, že Sparta zahodila hodně šancí. Sám trefil hned v úvodu břevno. „Hodně lidí říká, že jsme si to prohráli v prvním zápase, ale s tím nesouhlasím, protože dnes jsme to skóre srovnali a mohli jsme dát více branek, než jsme udělali tu chybu,“ uvedl rumunský záložník. „Je to obrovské zklamání, protože jsme nepostoupili, i když jsme to měli ve svých rukou. Vrátili jsme se do hry, ale nedotáhli jsme to,“ litoval.

Přesto měl z výkonu Sparty velmi dobrý pocit. „Jsem na mužstvo velmi pyšný, protože dnes jsme ukázali, že jsme opravdu skvělý tým. Dominovali jsme hře. Doufám, že takhle budeme hrát neustále. Také chci poděkovat fanouškům za podporu. Viděli, že dnes to chceme víc než soupeř. Teď jim to vyřazení musíme oplatit v lize a vybojovat titul,“ prohlásil Stanciu.



Věří, že brzké vyřazení Spartu nepoznamená jako v minulé sezoně, kdy po vyřazení s Crvenou zvezdou Bělehrad prožili Letenští jednu z nejhorších sezon ve své historii. „Máme zkušenosti, aby to s námi nezamávalo. Všichni čekali, že snadno postoupíme. My byli lepší, ale fotbal občas není férový. Teď se budeme soustředit na ligu, kterou jsme začali dobře, a musíme v tom pokračovat už v neděli se Slováckem. Máme dobrou šanci získat titul. A věřím, že to dokážeme,“ dodal Stanciu.