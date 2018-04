Sparťan Šural: Remíza? Skoro jako porážka. Plzeňský Řezník: Věřím, že titul uděláme

Řezník odčinil teč snižujícím gólem a dál věří v zisk titulu Obránce Radim Řezník se nejprve smolnou tečí centru od Srdjana Plavšiče podepsal pod inkasovaný gól na 0:2, poté ale své zaváhání odčinil a snižující trefou ve 30. minutě nastartoval plzeňské fotbalisty k remíze 2:2 se Spartou. Devětadvacetiletý zadák je přesvědčen, že pokud Západočeši budou hrát jako většinu dnešního šlágru, titul jim neunikne, přestože před druhou Slavií mají už jen pětibodový náskok. "Myslím, že to byla spíš haluz. Byl to centr a bohužel jsem tam dal nohu. Maty (brankář Matúš Kozáčik) šel na centr a bohužel to tam spadlo," řekl novinářům Řezník. Po nešťastné teči si spravil chuť ve 30. minutě, kdy po centru hlavou snížil a připsal si osmou ligovou trefu v kariéře. "Nevím, jestli jsem to odčinil, nebo ne. Jsem rád, že jsem dal gól a pomohl klukům," konstatoval. Ocenil, jak se jeho tým dokázal oklepat z toho, že ve 12. minutě prohrával 0:2. "V tu chvíli to byla bezmoc. V takovém zápase je to strašně těžké, když po 12 minutách prohráváte 0:2. Ale potom jsme ukázali, že fotbal hrát umíme," uvedl Řezník. Se spoluhráči byli přesvědčeni, že si to nejhorší prožili minulý týden při debaklu 2:5 na půdě Bohemians 1905. "Teď jsme se o tom bavili. Limba říkal, že myslel, že to nejhorší bylo na té Bohemce. Ale to nejhorší nás potkalo teď v tom, že jsme prohrávali tak rychle 0:2," řekl Řezník. "Ale potom nějakých 75 až 80 minut jsme hráli fotbal, který chceme hrát. O poločase jsme si řekli, že věříme, že dáme druhý gól. Škoda, že jsme ještě něco nedotáhli. Skončilo to 2:2, ale musíme mít hlavu nahoře a v těchto výkonech pokračovat. Jestli budeme hrát takhle dál, tak to půjde," doplnil člen širšího kádru reprezentace. Navzdory snižujícímu se náskoku v čele tabulky pevně věří šest kol před koncem soutěže v zisk titulu. "Náskok se zmenšuje, ale furt máme pět bodů. To je pro nás důležité. Myslím, že nás tenhle zápas nakopne. Teď jedeme do Brna, pak nás venku čeká Slavia, to budou rozhodující zápasy. Pokud budeme hrát takhle, jak jsme hráli, zvládneme to," mínil Řezník.