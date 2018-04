Sparta začala v Plzni fantasticky, rychle vedla 2:0. Domácí po půlhodině snížili

PRAHA Šlágrem Plzeň vs. Sparta finišuje v neděli od 18:00 hodin už 24. kole nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A hosté na půdě lídra tabulky předvedli parádní nástup.

Po úvodním oťukávání přišla první gólová akce v 9. minutě. Šural dostal na hraně vápna míč od Kadlece, který si naběhl do malého vápna, kde jej ve skluzu našla spoluhráč krásným centrem a hosté vedli 1:0.

Plzeň vs Sparta.. Václav Kadlec (vpravo) dává gól Matúši Kozáčikovi.

Jenže to nebylo vše. O tři minuty později si vzal míč na druhém křídle Plavšič a za přispění teče Řezníka nacentroval míč až Kozáčikova záda - 2:0 pro hosty.



Plzeň vs Sparta. Srdjan Plavšič ze Sparty dává druhý gól svého týmu, vlevo Radim Řezník.

Hosté i nadále měli více ze hry, další trefu ale nepřidali a zhruba od dvacáté minuty se začali dostávat na polovinu soupeře i Plzeňští. Následně musel opustit hřiště Milan Petržela, jehož hlava nebyla tak tvrdá jako ta Martina Frýdka, kterého nahradil Martin Zeman, aby dvě minuty po jeho příchodu na hřiště udeřilo.



Uzdravený Krmenčík vybojoval po půl hodině hry rohový kop, ze kterého našel Kopic svým centrem hlavu Řezníka a ten zamířil přesně. Bránící Hovorka se totiž do souboje s ním de facto vůbec nedostal.



Plzeň vs. Sparta. Radim Řezník slaví gól.

Od vstřelené branky vládli na trávníku domácí. „My měli dobrý vstup do duelu, jako již tradičně, oni si pak začali pomáhat svými standardkami a my dělali chyby. Musíme do druhé půle něco změnit, jinak to nedopadne dobře,“ řekl pro O2 TV Sport hostující kapitán Šural o poločasové přestávce.



Do ní šel se svými spoluhráči nakonec s jednobrankovým vedením, posledních patnáct minut první půle to ale před Nitou několikrát hořelo. A ve 36. minutě se domácí dožadovali po souboji Krmenčíka se dvěma beky Sparty pokutového kopu, hlavní sudí (a jeho parťák u videa) jejich žádosti ale nevyslyšeli.

Článek průběžně aktualizujeme...