Sparta se v přípravě trápí, zpět je Mavuba. ‚Proč chceme vůbec hrát poháry?‘ ptají se fanoušči

Praha Fotbalová Sparta dva týdny před ostrým startem nové sezony nezažívá ideální přípravu. Po páteční prohře s Českými Budějovicemi 1:2 je to již třetí porážka Letenských v pěti přátelských zápasech před nadcházejícím ročníkem. Dosud jediný tým, který dokázali svěřenci Pavla Hapala porazit, je Trenčín (4:2). Tehdy byl ale na kalendáři ještě měsíc červen.

Výsledky v přípravných zápasech ale nejsou jediné varovné zprávy z Letné.

Velmi podivná je například situace u francouzského záložníka Ria Mavuby. Po konci minulé sezóny totiž tvrdil sportovní ředitel Sparty Zděnek Sčasný, že se bývalý reprezentant do letní přípravy nezapojí a může si hledat nové angažmá.

„Oznámili jsme oběma hráčům (spolu s Michalem Kadlec), že nejsou v našich plánech na další sezonu. Ti dva se už do letní přípravy určitě nezapojí a budeme hledat řešení,“ uvedl Ščasný. Zatímco český stoper už je ve Slovácku, Mavuba odehrál coby střídající hráč vítězný duel s Trenčínem.

Přitom již za třináct dní odstartuje Sparta novou ligovou sezonu. V něm se postaví nováčkovi nejvyšší soutěže Opavě. Následně už na Letenské čeká úvodní duel druhého předkola Evropské ligy, ve kterém se utká buď se srbským Spartakem Subotica, nebo s poloprofesionálním severoirským FC Coleraine.

Že by se ale z přípravy krystalizovala základní sestava se zatím říct nedá. Sparta v ní protočila už 34 hráčů, mimo hru navíc bude delší časový úsek pravý bek Ondřej Zahustel. Novou šanci tak dostává záložník Lukáš Vácha, nečekané minuty odehrál také zmíněný Mavuba.

„Nedělám si iluze že se za par dní něco zlepší, Samara potažmo Lubin jsou asi momentálně nad naše síly, čili do nové sezóny půjdeme s ještě větší psychickou dekou, než s jakou jsme končili tu minulou... nevím, na co chceme hrát vůbec poháry, pro nás by snad bylo úplně nejlepší vyletět hnedka v tom druhém předkole, pak by se snad už konečně začlo něco dít. Tohle prostě nikam nevede a je to jen prodlužování agónie. Kdo místo Hapala? Nevím...,“ tvrdí na diskuzním fóru e-sparta.cz uživatel s přezdívkou Lesmen.

„Ten zápas šílenost, na hřišti několik hráčů, kteří jsou naprosto bezvýznamní pro Spartu. Proč stále dostává šanci ten podprůměr Vatajelu a spol. Naprosto nic na hřišti. Proč už se nesehrává kádr. Chodící fotbal, překulovaná, bez nápadu, líné, nudné....tak toto je Sparta v polovině přípravy. !!!! V útočné fázi hráči nevědí co dělat, žádná souhra, sehrané, nacvičené gólové akce neexistujou. Neexistuje jakákoliv přímočarost, útočná agresivní jízda, tlak na soupeře. Prostě šílenost. Nechybí již náhodou respekt k trenérovi?? Stačí na to vůbec trenér ordinovat týmu krásný útočný fotbal?? No nevím. Co Vy na to?? Dnes jsem odjížděl z Budějic opravdu znechucen. Je to stále horší a horší.!!,“ je znechucen výkony Sparty michal1970.

„Jediný pozitivum na Váchovi je, že dokáže aspoň objektivně zhodnotit výkon jak sebe tak týmu a má nějakou sebereflexi... Kulhánek ze sebe není schopnej vypotit větu ani v rozhovoru natož na hřišti, pak těžko funguje obranná činnost kdyz DZ nemluví na hráče kolem sebe.. Arrivederci Kroměřížsko Bastardo!!!, “ říká naštvaně TakeACS.

Jak zmínil Lesman, jeho oblíbený tým čekají ještě dvě přípravná utkání – proti ruské Samaře a v generálce na sezonu polský Zaglebie Lubin. Podaří se sparťanům naladit pozitivně sebe i fanoušky?