Sparta se pere sama se sebou. Zase ale v době, kdy se to nejméně hodí

PRAHA Místo toho, aby se sparťané soustředili na klíčové zápasy sezony, musí řešit především vnitřní problémy. Smutné je, že se tak děje už poněkolikáté.

Nová sezona se ještě ani pořádně nerozjela a fotbalisté Sparty ji už musejí pracně zachraňovat. Zápas co zápas teď budou hrát téměř o všechno.

O nastavení úspěšné herní tváře.

O získání pohody.

O zlepšení klimatu v celé sparťanské rodině.

A ve čtvrtek především o své udržení v evropských pohárech, bez nichž by kredit historicky nejúspěšnějšího českého klubu zase o něco klesl.

Tak jako loni však půjdou sparťané do tohoto utkání v pozici rozladěné kapely. A mohou si za to sami.



Pavel Hapal v zápase s Opavou

Vedení Letenských nejprve už po druhém soutěžním duelu sezony nepochopitelně vyhodí trenéra Pavla Hapala (pokud se ho chtělo zbavit, mělo tak udělat už před sezonní přípravou).



Navíc poté nechá eskalovat vztah mezi svými fanoušky a Guélorem Kangou natolik, že na hráče, který jim parádními góly zajistí dvě ligová vítězství, po celý zápas v Jablonci pískají, rasisticky hučí, po gólu řvou: „Kanga ven!“ a vše završí tím, že ho po zápase při cestě do klubového autobusu zlijí pivem.

A není podstatné, zda gabonský záložník není v kabině oblíbený, případně se na hřišti chová nadřazeně.

V jakémkoliv jiném klubu by bylo všechno podřízeno tomu, aby Sparta zmíněný čtvrteční odvetný duel druhého předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica zvládla a po prohře 0:2 v Srbsku postoupila do další fáze soutěže.

Všichni si totiž dobře uvědomují, že v podobné situaci byli sparťané na úvod sezony i loni. Tehdy Sparta hned v prvním zápase sezony prohrála na hřišti CZ Bělehrad rovněž 0:2 a odvetu pod tlakem vlastních problémů nezvládla.

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný se raduje z vítězství v Jablonci.

Leckdo by si řekl, že se na Spartě poučí. Když však fanoušci pokřiky „Kotalík ven!“ a „Ščasný ven!“ útočí na nejvyšší členy vedení nebo když se do nelibosti dostane velice platný člen základní sestavy, který Letenským zajistil přední postavení v tabulce nového ligového ročníku, vypadá to, že k poučení nedošlo.



Sparta totiž bude muset v kruciálním zápase hrát nejen proti kvalitnímu týmu, ale i proti vlastním fanouškům. A jejich přízeň přitom v zápase, kdy od začátku musí šturmovat za gólem, zásadně potřebuje.

Rudí se navíc nachází ve velké herní nepohodě. V lize sice vyhráli oba zápasy, proti nováčkovi z Opavy je však z tápání vysvobodila až Kangova dalekonosná rána v kombinaci s chybou soupeřova brankáře a následně vlastní gól Opavy.



V Jablonci pak byli v první půli zcela bezzubí, naopak severočeský Masopust, o nějž v létě tolik stáli, měl tři gólovky.

Výsledkem prvního vystoupení pod provizorním koučem Zdeňkem Ščasným tak byla utrápená výhra 2:1. „Takhle slabou Spartu dlouho nepamatuju a byla to jenom naše chyba, že jsme nevyhráli,“ ulevil si po utkání Masopust.

Týmu kvůli snaze vedení o internacionalizaci u fanoušků nepomáhá ani fakt, že v Jablonci v základní sestavě nastoupil Martin Frýdek jako jediný Čech.



Příznivci by radši viděli jedenáctku z kovaných sparťanů. Takže to od fanoušků slízl třeba i útočník Benjamin Tetteh.

Letenští však mohou ve čtvrtek těžit alespoň z toho, že i když se jim v Jablonci herně nedařilo, duel ubojovali a dotlačili k výhře. Stále disponují dost kvalitním týmem, aby zápas zvládli.

„Máme na to, abychom postoupili, je to v našich silách. První zápas se nám nepovedl, ale my víme, že na ně máme, takže i kdyby to skončilo 2:0 a zápas šel do prodloužení, tak budeme mít obrovskou výhodu,“ burcuje srbský záložník Sparty Vukadin Vukadinovič.