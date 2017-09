Sparta přehrála Teplice, Brno se po prohře v Karviné propadlo na poslední místo

Fotbalisté Sparty porazili v 8. ligovém kole Teplice jasně 3:0 a částečně napravili minulou porážku 0:2 v derby na Slavii. Dva góly dal Václav Kadlec, jednou se trefil David Lafata.Fotbalisté Brna v osmém kole první ligy prohráli v Karviné 1:2 a klesli na poslední místo tabulky. Zbrojovku sice poslal do vedení už v osmé minutě Michal Škoda, ale ještě v prvním poločase vyrovnal Eric Ramírez a po změně stran dokonal obrat Lukáš Budínský z penalty.

Ve sparťanské sestavě chyběl veterán Rosický, který do derby nastoupil s lehčími zdravotními problémy a v týdnu neabsolvoval všechny tréninky. Oproti duelu se Slavií se vrátil do základní jedenáctky kapitán Lafata, Teplice zase nečekaně vyrukovaly na stoperu s Ljevakovičem, jinak defenzivním záložníkem. Zápas bojkotoval sparťanský „kotel“, který nápisem „Arrivederci Stramaccioni“ vyzýval italského kouče domácích k odchodu.

Hosté měli na Letné první velkou šanci, Rezek ale v deváté minutě z hranice penalty minul. O sedm minut později slavili vedení domácí. Přetažený centr vrátil z pravé strany před branku Zahustel a nabíhající Kadlec doklepl míč pohotově do sítě. Trefil se poprvé od května.

Po půlhodině mohl zvýšit Hovorka, jeho dorážku ale jeden z hostujících obránců stihl srazit na roh. Sparta si tak pojistila náskok až těsně před pauzou. Po velkém závaru po přímém kopu dotlačil svým typickým způsobem balon z malého vápna za čáru Lafata a mohl se radovat ze čtvrtého gólu v ligové sezoně, ale prvního od 18. srpna.

Sparta kontrolovala hru a v 57. minutě přidala třetí branku. Podobně jako před vedoucí trefou vrátil přetažený centr od Vatajelua do „ohně“ Zahustel a Kadlec hlavou zatloukl míč do sítě. Dva góly dal poprvé od loňského utkání Evropské ligy s Interem Milán.

Letenští potvrdili, že se jim na Teplice poslední dobou daří a bodovali s nimi posedmé za sebou. Doma je porazili v lize v posledních šesti zápasech. Nic na tom nezměnila ani 69. minuta, kdy si Mareček málem dal vlastní gól. Na druhé straně před Lafatou zasáhl Jeřábek.

Brno se propadlo na dno tabulky

První nebezpečnější akci vymysleli domácí, ale Panák z rohu hlavičkoval jen doprostřed a Melichárka nepřekvapil. Brzy nato se prosadila Zbrojovka. Pilíkův nákop vrátil před bránu hlavou Pavlík a Škoda se dokázal na malém vápně probít ke gólové střele.

Ve 21. minutě se Karvinští dočkali vyrovnání. Po rohovém kopu se nejlépe zorientoval Ramírez a připsal si premiérový ligový zásah. Venezuelský útočník mohl za čtvrt hodiny udeřit podruhé, ale zblízka přestřelil.

Na začátku druhé půle se vřítil do vápna Zbrojovky Moravec, po kontaktu s Fortesem upadl a rozhodčí po chvilce váhání nařídil penaltu, kterou v 56. minutě proměnil Budínský. Brzy poté Melichárek neudržel nervy, v přerušené hře strčil do Hoška a po druhé žluté kartě musel předčasně do šaten.

Domácí se snažili výsledek pojistit, po akci Štepanovského se o to pokoušel střelou Panák, ale náhradní gólman Halouska balon vytěsnil mimo. V 77. minutě dostal balon do sítě Štepanovský, ale stál v ofsajdu a karvinské publikum jen vydechlo zklamáním.

Vzápětí Ramírez prostrčil balon do uličky Janečkovi, který přehodil vybíhajícího Halousku, ale trefil jen na horní síť. Byť v deseti, Brňané v závěru vyvinuli velkou snahu o vyrovnání. Blízko ke gólu měl Gáč, jehož dělovku zlikvidoval Berkovec metr před brankovou čárou.