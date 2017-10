Sparta nad Benevento? ‚Stramaccioni se vyjádřil jako blbec,‘ zlobí se jeho starosta

Řím Komentář trenéra fotbalistů Sparty Andrey Stramaccioniho po nedělní ligové porážce s Plzní (0:1) naštval starostu Beneventa, o kterém se italský kouč zmínil. Hlavní představitel města s více než 60 000 obyvateli Clemente Mastella označil Stramaccioniho za blbce. Kouč se následně za svá slova omluvil.

Trenér Sparty si po utkání stěžoval, že rozhodčí neprokazují jeho klubu větší respekt. „Nejsme Benevento (nováček italské ligy), jsme Sparta,“ prohlásil jednačtyřicetiletý kouč.

V Beneventu, jehož tým prohrál všech osm dosavadních zápasů Serie A se skóre 2:19, vzbudila jeho slova velké rozhořčení. Rozezlený starosta na dálku odpověděl Stramaccionimu v podobném stylu.



“My nejsme Stramaccioni, víte. Bývalý kouč Interu se vyjádřil jako blbec. Byli jsme z toho v šoku, tohle je jednoduše nepřijatelné. Snad zasáhne trenérská unie a on se omluví našemu městu i klubu,“ uvedl Mastella.

Stramaccioni se skutečně omluvil a snažil se svůj komentář vysvětlit. „Zmínil jsem se o Beneventu, protože hrají v Serii A vůbec poprvé. Omlouvám se těm, kterých se to dotklo, ale to jsem neměl v úmyslu. Jsem z tohoto regionu, moje babička se v provincii Benevento narodila. Mám tu rodinu a nechtěl jsem to město urazit,“ citovala kouče italská média.