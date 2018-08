Sparta na prahu dalšího průšvihu. Navíc bojuje s částí fanoušků

PRAHA Je teprve začátek srpna, přesto stojí fotbalová Sparta už podruhé za posledních dvanáct měsíců před nejdůležitějším zápasem sezony. Vypadnutí ve 2. předkole Evropské ligy si pražský velkoklub nemůže dovolit.

Pořádně horký večer zažijí dnes fotbalisté Sparty. A nejen kvůli počasí, které v těchto dnech panuje v Česku.

Letenští budou před svými fanoušky dohánět v odvetě 2. předkola Evropské ligy nečekanou, leč zaslouženou ztrátu.

Před týdnem v Novém Sadu prohráli se Spartakem Subotica 0:2. A pokud nechtějí skončit v pohárové Evropě hned na startu sezony, musí nepříznivě se vyvíjející se dvojzápas zvrátit.

„Ta vedra nejsou nic příjemného. Doufám ale, že to bude horší pro soupeře, který, pevně věřím, bude muset hodně běhat bez míče a to bude pro ně vysilující,“ řekl včera na tiskové konferenci kapitán Sparty Josef Šural.

Právě on bude jedním z těch, na kterých bude ležet největší břemeno. Domácí budou muset před více než 12 tisíci diváků útočit a vstřelit minimálně dva góly.

V takovém případě by se ale museli spoléhat na udržení čistého konta a úspěchu v penaltovém rozstřelu.

Pro jistotu postupu tak musí vstřelit minimálně tři góly, v případě jakékoli trefy hostí pak už jiná cesta dál, než přes výhru o tři góly, nevede.

A to může být pořádně těžký úkol. Může se to zdát u historicky nejúspěšnějšího českého týmu těžko uvěřitelné, ale Sparta dala naposledy čtyři góly v říjnu roku 2016 (nad Příbramí vyhrála 4:0).

Případný postupový výsledek 3:0 pak v té loňské čtyřikrát. Pokaždé v lize, také loňské tažení Evropou totiž skončilo pro slavný klub hned v úvodu.

Po porážce 0:2 na půdě Crvené Zvezdy Bělehrad prohráli Šural a spol. i v odvetě (0:1). Tehdy se psal datum 3. srpna 2017. Na Letné tím jen potvrdili, že právě tento výsledek otáčet neumí. Když Sparta prohrála úvodní pohárový duel venku 0:2, postoupila ze čtyř případů pouze jednou. V listopadu 1972 v Poháru vítězů pohárů proti Ferencvárosi Budapešť.

To v jejím dresu řádila taková jména jako Vladimír Táborský, Václav Mašek či Josef Jurkanin.

Zklamaný Martin Frýdek.

Mimochodem Sparta tehdy došla až do semifinále.

A její současný kouč věří v podobné kouzlo také nyní. „Rád bych, aby to byl zlom, ale pro nás bude hlavní zlom, když ve čtvrtek porazíme Suboticu a postoupíme. Stále si myslím, že je v našich silách postoupit,“ řekl před duelem Zdeněk Ščasný.

Dočasný lodivod, který nahradil z pozice sportovního ředitele Pavla Hapala. Tomu zlomila vaz právě prohra v Srbsku. Ščasný tehdy prohlásil, že na lavičku usedl jen coby de facto „krizový trenér“. Dle sázkových kanceláří je ale právě on hlavním favoritem na tento post i natrvalo. Zvláště pokud dnes se svými svěřenci uspěje.

Klíč k úspěchu? Je to klasické klišé, ale rychlý gól. „Suboticu znám, jsou to mladí kluci. Když na ně vlítneme a dáme brzo branku, můžeme klidně přidat další tři, čtyři, společně s fanoušky to zvládneme,“ burcuje sebe, spoluhráče i příznivce Vukadin Vukadinovič, jeden ze čtyř Srbů ve sparťanském kádru. Pro duel proti krajanům nejspíše člen základního kádru.

V něm by měl nahradit stejně jako v neděli zraněného Tala Ben Chaima, který tak rozšířil marodku pražského celku na pět hráčů.

Sparťané budou potřebovat ještě jeden faktor. Fanoušky. Ti jsou na válečné stezce se záložníkem tmavé pleti Guélorem Kangou, který se přitom trefil v obou dosavadních ligových zápasech a patří mezi tahouny týmu. Vedení klubu se k celé kauze v týdnu odmítalo podrobněji vyjadřovat. Přesto věří, že na Letné budou všichni táhnout za jeden provaz a radikální příznivci se vyvarují projevů averze vůči domácímu středopolaři. Vyjma toho, že by to ničemu nepomohlo, mohla by UEFA Spartě za opakované rasistické projevy uzavřít stadion. A to by byla v případě postupu a souboje s dánským Bröndby Kodaň velká škoda.