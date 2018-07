Sparta mění barvu dresů. Venkovní zápasy bude hrát v černobílé kombinaci

PRAHA Fotbalisté Sparty vstoupí do sezony s novou venkovní sadou dresů. Dominantní barvou zůstala bílá, výrazně se však změnil vzhled a nově budou trenýrky a stulpny černé a šedivé.

Dresy mají odkazovat na období označované jako Železná Sparta z 20. let minulého století, kdy Sparta hrála v černobílé kombinaci. A také připomínat 125. výročí založení klubu.



V předchozích dvou sezonách měla Sparta na bílých venkovních dresech modrá čísla a detaily v barvách sparťanské trikolory.

Nyní jsou dresy bílo-černo-šedivé a trikolora je pouze na zadní straně od límečku po číslo. Novinkou je také obrysové klubové logo a nikoli barevný znak ACS.

Na dresu jsou také motivy číslovky 125, které připomínají, že 16. listopadu oslaví klub 125 let od založení.

„Souvisí to s tím, že budeme v listopadu slavit výročí od založení klubu. Velkou změnou je, že logo na dresu je černobílé a trikolora je vzadu na krku. Je to návrat do dob, kdy Sparta hrála v černobílé kombinaci,“ řekl ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

„Komunikace celé sezony bude probíhat v černé a bílé barvě,“ dodal.

Sada venkovních dresů má dvě varianty, a to bíločernou a bílošedou. A to kvůli tomu, aby v případě, že v evropských pohárech bude mít soupeř u domácích dresů černé trenýrky a stulpny, mohla Sparta sáhnout po druhé variantě.



„Je to z důvodu regulí FIFA a UEFA. Musíme být jasně odlišitelní od soupeře, proto musíme být připraveni na světlejší a tmavší variantu. Ale ta námi preferovaná bude s černými trenýrkami a černými stulpnami,“ dodal Kasík.

Černobílé barvy nosila Sparta ve 20. letech minulého století, kdy se jí mimořádně dařilo a získala tehdy označení Železná. V roce 1920 měla bilanci 49 výher, čtyř remíz a nula porážek.

Nový dres, jehož výrobcem je firma Nike, využívá technologii Vaporknit, díky které je o 23 procent lehčí než předchozí dresy a o 12 procent prodyšnější. Je ušitý z recyklovaného polyesteru a jeho výroba je šetrná k životnímu prostředí.