Sparta loví dál v zahraničí. Měl by ji posílit záložník Kanga z CZ Bělehrad

Praha Fotbalovou Spartu by měl posílit záložník Guélor Kanga z Crvené zvezdy Bělehrad. Gabonský reprezentant podle srbských médií odmítl prodloužit v létě končící smlouvu a dohodl se na přestupu do pražského celku, který pomohl v létě vyřadit v předkole Evropské ligy.

Sparta potřebuje před jarní částí české ligy nutně posílit, protože po nepovedeném podzimu je mimo pohárové příčky až pátá. „Platí, že na přestupovém trhu jsme aktivní, ale v tuto chvíli se nechceme vyjadřovat k detailům jednání,“ uvedl mluvčí Sparty Ondřej Kasík.



Podle serveru B92 by měl Kanga podepsat kontrakt se Spartou ještě dnes a za rok by si měl údajně přijít na milion eur (asi 26 milionů korun). O výši odstupného, které by měl letenský klub za bývalého hráče Rostova zaplatit, srbská média neinformovala.

Sedmadvacetiletý Kanga přišel z Ruska do Crvené zvezdy předloni a za bělehradský celek odehrál celkem 59 zápasů a dal 13 branek. Střelecky se prosadil i proti Spartě; v úvodním utkání předkola Evropské ligy se podílel jedním gólem na výhře 2:0.