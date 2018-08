Sparta ho fotbalově vychovávala, teď ji potopil. Za branku jsem rád, neskrýval střelec Záviška

PRAHA Na Spartě fotbalově dospíval, ale tentokrát ji Jan Záviška zarmoutil. Jako střídající hráč svým třetím ligovým gólem v kariéře zařídil Bohemians Praha 1905 cennou remízu 1:1.

„Stejně jako každý hráč chodím do hry vždy s touhou dát branku a jsem moc šťastný, že jsem vyrovnal. Teď jsem v Bohemce a chci jí pomáhat k bodům. I když jsem prošel Spartou, tak jsem rád, že jsem ten gól dal a odměnil tak kluky za to, jak celý zápas odbojovali,“ řekl po utkání Záviška, který ve Spartě působil v letech 2010 až 2016, než se přes Pardubice a Jihlavu dostal do Bohemians.

Domácí v závěru Spartu zamkli v jejím vápně, do něj posílali centry, až si míč z kopačky Davida Bartka našel zcela volného Závišku a ten zblízka propálil sparťanského gólmana.

„Doufal jsme, že míč ke mně propadne. Naštěstí jsem se k tomu dostal. Snažil jsem si to dát co nejrychleji na nohu a pak to tam propálit,“ popisoval.

V tu chvíli byli hráči Bohemians i jejich fanoušci v bojovné náladě, kterou podpořilo zranění klíčového hráče Dominika Maška poté, co ho sparťan Alexandru Chipciu přistrčil ve vzdušném souboji.



„Od začátku tam byly věci na hranici zákeřnosti. Kluci ze Sparty do toho dávali docela surovost. Už v první minutě mohla být žlutá za faul na Hilála. U Máši (Mašek) to byl smolný zákrok, ošklivě spadl a bude nám určitě dlouho chybět,“ litoval Záviška.