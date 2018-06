Španělé den před startem MS vyhodili kouče Lopeteguiho

KRASNODAR Španělská fotbalová reprezentace je dva dny před prvním zápasem na mistrovství světa v Rusku bez trenéra. Vedení svazu dnes přímo v Krasnodaru odvolalo Julena Lopeteguiho kvůli tomu, že se ještě před startem šampionátu dohodl na působení v Realu Madrid. Jeho nástupci by se mohli stát trenér španělské jednadvacítky Albert Celades nebo sportovní ředitel svazu Fernando Hierro.

Lopetegui převzal španělský tým po Euru v roce 2016. Ve 20 zápasech s ním ani jednou neprohrál a před necelými třemi týdny prodloužil smlouvu až do roku 2020. Osudnou se mu však stala dohoda s Realem, kterého se ujme po šampionátu a podepsal s ním tříletý kontrakt.



Jednapadesátiletého Lopeteguiho nezachránilo ani to, že se za něj postavili hráči. Kapitán Sergio Ramos s Andrésem Iniestou se marně snažili přemluvit naštvaného předsedu svazu Luise Rubialese. „Je to bolestivá a nepříjemná situace, ale máme nastavené nějaké hodnoty, které nemůžeme jen tak shodit ze stolu,“ prohlásil.

„Byli jsme přinuceni trenéra odvolat a do další kariéry mu přejeme jen to nejlepší,“ přidal funkcionář, kterého naštvalo především načasování oznámení Lopeteguiho odchodu do Realu. Podle Rubialese totiž něco takového narušilo atmosféru v týmu.

Španělsko vstoupí do mistrovství světa v Rusku pátečním zápasem proti úřadujícím evropským šampionům z Portugalska, poté ho ve skupině čekají Írán a Maroko. Mistři světa z roku 2010 mají co napravovat, protože před čtyřmi lety v Brazílii skončili už ve skupině a předloni neuspěli ani na Euru, které předtím dvakrát za sebou vyhráli.