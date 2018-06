Pomsta Španělů. Cristiana Ronalda poslali v den zápasu s nimi na dva roky do vězení

madrid Cristiano Ronaldo dostal ve Španělsku za daňové úniky po dohodě s úřady trest na dva roky ve vězení. Za mříže portugalská hvězda Realu Madrid nemusí, jelikož podle španělských zákonů si mohou odsouzení za nenásilné činy s dosud čistým rejstříkem odpykat tresty do dvou let na podmínku na svobodě. Symbolické je, že právě zápasem se Španěly vstoupí Ronaldovi Portugalci dnes od 20:00 SELČ do světového šampionátu.

Zaplatí ale pokutu 18,8 milionů eur (asi 483 milionů korun). Informuje o tom deník El Mundo, dohodu mezi hráčem a úřady musí ještě podepsat ředitel finančního úřadu.

Třiatřicetiletý Ronaldo se podle obvinění v letech 2011 až 2014 vyhýbal placení daní z osobnostních práv, za což mu hrozil trest až na tři a půl roku a pokuta 28 milionů eur.

Pětinásobný vítěz Zlatého míče původně provinění odmítl s vysvětlením, že jen využil možnosti, kterou během jeho předchozího působení v Manchesteru United považovaly britské úřady za „legální a legitimní“.

V květnu se však k daňovým únikům přiznal a následně dospěl s úřady k dohodě.



Podobný trest dostal před dvěma roky ve Španělsku i Ronaldův rival v boji o nejlepšího fotbalistu světa Lionel Messi z Barcelony, který byl za úniky ve výši 4,1 milionu eur odsouzen k trestu 21 měsíců.

Ani on za za mříže nemusel, soud mu místo vězení vyměřil pokutu čtvrt milionu eur.