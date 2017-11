Soupeři gratulace k výhře i k mistrovskému titulu, vzkázal Plzni šéf Slavie Tvrdík

Plzeň Přestože fotbalová liga má za sebou teprve 13 kol, šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík po prohře 0:1 v Plzni předčasně pogratuloval soupeři k zisku titulu.

Červenobílí ztrácejí na vedoucí Viktorii už propastných 14 bodů a podle trenéra Pražanů Jaroslava Šilhavého by Západočeši museli naprosto zkolabovat, aby o pohodlný náskok přišli.

“Soupeři gratulace k výhře i k mistrovskému titulu. Nás čeká otevřené pojmenování chyb, pokora a tvrdá práce, k návratu na vrchol,“ uvedl po zápase v Plzni na twitteru Tvrdík.

“Teoreticky by ta ztráta dohnat asi ještě šla. Ale nevím, to by Plzeň musela úplně zkolabovat, aby pustila náskok 14 bodů,“ přidal na tiskové konferenci Šilhavý.

Slávistický obhájce titulu v Plzni pohořel hlavně v zakončení. „Plzeň hlavně ve finální fázi byla lepší než my, naše řešení bylo mnohdy komplikované. S možnostmi, které jsme měli, jsme bohužel špatně naložili. Špatně jsme řešili protiútoku a dostali jsme laciný gól, kterým jsme prohráli,“ uvedl Šilhavý.

Jeho celek inkasoval v 79. minutě po nepříliš umístěné střele Daniela Koláře, kterou prý brankář Pražanů Jan Laštůvka neviděl. „Neviděl jsem, jak to tam zapadlo. Jestli to někdo tečoval nebo ne, takže to nechci hodnotit,“ konstatoval Šilhavý.

Slavia už pošesté v ligové sezoně ztratila body, zatímco Plzeň je stále stoprocentní. Podle Šilhavého se na rozdílných výkonech obou rivalů podepsalo i to, že Viktoria v létě neudělala tolik změn v kádru.

“Plzeň udržela kádr pohromadě a je už nějakou dobu spolu, takže mechanismy tam fungují, jsou na sebe zvyklí. My měli více změn, navíc kádr rotuje. Máme spoustu dobrých hráčů a ještě to není tak sehrané. Proto jsou tam někdy trochu hluchá místa,“ uvedl Šilhavý.

“Chtěli jsme posílit tým, jít do Evropy. Nakonec jsme v Evropské lize. Chtěli jsme zkušenější hráče, teď s nimi pracujeme a představoval jsem si, že se to sladí dřív. Bohužel se tak nestalo,“ litoval slávistický trenér.

Se základní sestavou oproti čtvrtečnímu pohárovému utkání s Villarrealem opět zamíchal a v Plzni překvapivě nasadil od úvodu Ruslana Rotaně. Jen na lavičce začaly letní posily Danny s Miroslavem Stochem, záložníci Tomáš Souček s Janem Sýkorou či útočník Tomáš Necid.

“Doteď jsme to dělali a fungovalo to. Chtěli jsme, aby ve čtvrtek i v neděli nastoupili čerství hráči. Ngadeu, který dnes nahradil Součka, určitě nebyl horší,“ řekl Šilhavý.¨

“S Rotaněm jsme se tak rozhodli i vzhledem k povrchu. Je to zkušený hráč a umí hrát na tomhle terénu. Jeho pohyb je lepší než u vyšších hráčů, kteří mají těžiště jinde,“ dodal Šilhavý.

Nechtěl spekulovat, zda po prohře v Plzni oslabila jeho pozice. „Musíte se zeptat vedení, já nevím. Těžko vám na to můžu odpovědět,“ řekl Šilhavý.