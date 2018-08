Souček litoval smolného gólu, ale dál věří v postup Slavie

PRAHA Ačkoli fotbalisté Slavie v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů doma jen remizovali 1:1 s Dynamem Kyjev, nadále zůstávají optimisty v boji o postup. Podle záložníka Tomáše Součka měli Pražané více šancí, a pokud na výkon zejména z druhé půle navážou, budou usilovat o další předkolo.

„Samozřejmě jsme nechtěli dostat gól, ale když už se to stalo, tak je hrozně důležité, že jsme gól dali také,“ řekl Souček novinářům. „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát a neinkasovat, ale teď ten výsledek bereme. Po inkasovaném gólu jsme do toho dali všechno a je z toho výsledek, který nám pořád dává šanci na postup. Kdybychom prohráli, tak by to nebylo dobré. Takhle se tam pojedeme porvat o postup,“ prohlásil po vyrovnání v nastaveném čase.

Připustil, že Kyjev Pražany zaskočil nástupem do utkání a rychlou šancí. „Na začátku na nás vlétli, to bylo nepříjemné. Měli šanci, ale Koli (brankář Ondřej Kolář) to skvěle chytil. To bylo důležité, protože dostat gól ve druhé minutě by bylo hrozné. První půle nebyla taková, trochu jsme se jich zalekli, ale druhá půle už byla skvělá a měli jsme tam šance. Když budeme takhle hrát, máme šanci uspět,“ mínil Souček.

Litoval však situace z 82. minuty, kdy Kyjev z ojedinělé šance otevřel skóre. „Bohužel jsme dostali smolný gól. Byly tam dva míče na hřišti a někteří kluci přestali hrát. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, rozhodčí to prostě nechal a oni najednou šli sami na bránu,“ popisoval reprezentační záložník.

„Fanoušci nás ale hnali za vyrovnáním, jedna šance, druhá šance a pak penalta. Oni čtyři zápasy nedostali gól, mají skvělou defenzivu, proto je důležité, že jsme jim to protrhli,“ dodal.