Souček: Čekal jsem výhru brankou v nastavení, vítězství 4:0 je fantastické

PRAHA Záložník Slavie Tomáš Souček chtěl ve šlágru sedmého ligového kola Plzeň porazit, nečekal však, že by domácí fotbalisté mohli úřadující mistry rozdrtit 4:0. Podle autora dvou gólů Pražanům pomohla vedoucí branka už ve třetí minutě i vyloučení hostujícího kapitána Romana Hubníka na konci první půle.

„Popravdě jsem to ani nečekal. Doufal jsem, že vyhrajeme 1:0, 2:0 a klidně i gólem v 90. minutě. Je to 4:0, to tady dost dlouho nebylo a všichni jsme v euforii. Teď máme 14 dní před sebou repre pauzu, tak si to užijeme,“ řekl Souček novinářům.



Překvapilo ho, že při vedoucí trefě ve třetí minutě dostal tolik prostoru k hlavičce. „Standa Tecl to skvěle seběhl na první tyč a odlákal stopera. Jarda Zmrhal mi tam dal krásný centr. Já byl sám, chtěl jsem o zem na zadní, což se povedlo. Pak už jsem mohl jenom slavit,“ popsal Souček.

„My jsme chtěli rychle vystřelit, aby nás fanoušci hnali. Chtěli jsme mít nějaké závary, ale ve třetí minutě gól, to je úplně skvělé. Kdybychom takhle vkročili do každého zápasu, tak se to hraje jinak. Pomohlo nám to a díky tomu jsme hráli tak, jak jsme hráli,“ doplnil třiadvacetiletý reprezentant, který v 91. minutě rovněž hlavou uzavřel skóre.

Dalším klíčovým momentem podle Součka byl závěr prvního poločasu, ve kterém Slavia během tří minut kopala dvě penalty. Z první sice neuspěl Josef Hušbauer, ale Miroslav Stoch jeho zaváhání napravil. Předtím byl také vyloučen stoper Hubník po druhé žluté kartě.

„Ta první penalta byla jasná, viděl jsem, že to byla ruka. Druhý moment už jsem tolik neviděl. Jestli byl loket, tak asi zasloužená žlutá. To nám dalo sebedůvěru, hráli o deseti, my drželi balon a jenom jsme si to hlídali,“ konstatoval Souček.

Slávisté v čele tabulky díky lepšímu skóre vystřídali Plzeň a připravili rivalovi první ztrátu v ligové sezoně po předchozích šesti výhrách. „Pro nás je to skvělé. My jsme do toho šli, že chceme vyhrát. Žádnou remízu, protože bychom je pořád dotahovali. Teď si držíme první místo a doufám, že nejlépe až do konce sezony,“ uvedl rodák z Havlíčkova Brodu.

Svěřenci Jindřicha Trpišovského doma v nejvyšší soutěži popáté za sebou porazili Viktorii bez inkasované branky. „Plzeň hraje pět let nahoře a my jí tady vždycky porazíme. Jen, ať to pokračuje. Teď jsme se na ně speciálně celý týden připravovali a je to práce všech. Ale recept neznám. Kdyby nějaký byl, tak bychom si ho někam napsal a dal před všechny,“ usmíval se Souček.

Defenzivní záložník teprve podruhé v ligové kariéře vstřelil v jednom utkání dva góly. V únoru 2016 dal Ostravě dokonce hattrick. „Už dlouho to nebylo. Když jsem začínal, tak tam byl nějaký tečovaný hattrick. Dlouho jsem nedal gól, tak jsem chtěl aspoň jeden. Byl jsem nadšený a dva jsou plus,“ řekl Souček.