Souboj gigantů v semifinále Ligy mistrů. Real vyzve Bayern Mnichov, Řím s Schickem čeká Liverpool

Nyon Fotbalisté Realu Madrid, kteří vyhráli poslední dva ročníky Ligy mistrů, se o třetí finále v řadě utkají s Bayernem Mnichov. Druhé semifinále odehrají Liverpool a AS Řím, který i s přispěním českého útočníka Patrika Schicka nečekaně vyřadil Barcelonu.

Zatímco poslední dvojzápas s Juventusem byl pro Real Madrid reprízou loňského finále, s Bayernem si zopakuje souboj z loňského čtvrtfinále. Tehdy zvítězil v Mnichově 2:1, ale doma o svém postupu rozhodl až v prodloužení.



Rovnou pět gólů v dvojutkání tehdy nasázel Cristiano Ronaldo, kdo jiný také...

Portugalský kanonýr řádí v nejprestižnější evropské soutěži i v letošním ročníku. Nastřílel už patnáct gólů, trefil se v jedenácti zápasech po sobě, jak se předvede proti Bayernu?

„Dostat se až do této fáze soutěže není nic jednoduchého a my to dokázali poosmé za sebou. Nejsložitější je ale vždy udělat krok do finále. Bayern je skvělý tým, v obou zápasech musíme ukázat to nejlepší,“ řekl zástupce Realu Emilio Butragueño po losování.

Už jistý německý mistr z Mnichova vyřadil z Ligy mistrů Besiktas Istanbul a naposledy Sevillu. Trenérem je Jupp Heynckes, který jako poslední před pěti lety dovedl bavorský celek k evropskému triumfu.

Na něj už třináct let čekají fotbalisté Liverpoolu, kteří se ve druhém semifinále utkají s AS Řím. „Možná se zdá, že je to nejschůdnější soupeř, ale podívejte se, co dokázali,“ tvrdí záložník anglického týmu Alex Oxlade-Chamberlain.

AS Řím ve čtvrtfinále senzačně vyřadil Barcelonu, byť s ní první utkání prohrál 1:4. K vítězství v odvetě 3:0 přispěl i Patrik Schick, jenž odehrál sedmdesát minut.

„Když se nám povedlo tohle, máme šanci porazit každého. Takový zápas nám dodá sebevědomí, finále je určitě reálné,“ myslí si český útočník.

Semifinálové dvojice vylosoval ve švýcarském Nyonu, sídle Evropské fotbalové unie (UEFA), Andrij Ševčenko, ambasador letošního finále. Hraje se 26. května v Kyjevě.