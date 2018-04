Souboj gigantů i kanonýrů o finále LM. Real chce zlatý hattrick, Bayern odvetu

MNICHOV/PRAHA Historie evropských pohárů nezná kluby, které by na sebe narazily častěji. Až se večer mnichovská Allianz Arena rozzáří jasně červenou barvou a na trávník vyběhnou fotbalisté k úvodnímu duelu semifinále Ligy mistrů, bude to už pětadvacátý případ, kdy se tyto dva celky střetnou.

Dosavadní vzájemná bilance je vzácně vyrovnaná. Jedenáctkrát se z vítězství radoval Bayern, jedenáctkrát Real, dvě utkání skončila nerozhodně. Posledních pět střetnutí ale vyznělo ve prospěch madridských fotbalistů.



„Na vyřazení z minulé sezony už nemyslíme, je to historie,“ odvětil polský kanonýr Robert Lewandowski na dotaz k rok staré vzpomínce v podobě čtvrtfinále nejprestižnější klubové soutěže. Úvodní duel tehdy v Mnichově vyhrál Real 2:1, v domácí vypjaté odvetě pak 4:2 po prodloužení. Nakonec celou soutěž podruhé za sebou ovládl. „Každý zápas je rozdílný, stejně jako každá sezona. Favoritem je Real, to však automaticky neznamená, že postoupí. Víme, že porazit se dá,“ pokračoval Lewandowski.

Bayern Mnichov vs Freiburg: Robert Lewandowski slaví jeden z gólů v sítí hostí.

Právě on může být klíčovým článkem, který dotáhne Bayern k postupu. Na něj bude tým kouče Juppa Heynckese spoléhat. Vždyť v této sezoně nastřílel v německé lize 28 branek a pomohl bavorskému velkoklubu k zajištění titulu pět kol před koncem soutěže. V Lize mistrů přidal dalších pět tref.

Na druhé straně však ční hrozba největší. Portugalský zabiják Cristiano Ronaldo. Jeho statistika v Lize mistrů je ohromující. V aktuálním ročníku se trefil už patnáctkrát, celkově má v této soutěži na kontě 120 zásahů. Nejvíc ze všech.

„Ronaldo nám v minulosti už pár gólů dal, takže je jasné, že se budeme muset opravdu hodně snažit, aby nepřidal další. Není to ale jen o něm, nebezpeční jsou úplně všichni,“ mluví o velké hrozbě Lewandowski.

Juventus vs. Real Madrid: Buffon a Ronaldo po zápase.

Vždyť Ronaldo byl tím, kdo loni o postupu Realu rozhodl. V odvetě totiž nasázel hattrick, z toho dvakrát skóroval v prodloužení.

Přepíše Real opět dějiny?

V novodobé historii Ligy mistrů se stal Real Madrid jejím šampionem šestkrát. Navíc jako jediný dokázal prvenství v soutěži obhájit. Letos může zkompletovat zlatý hattrick. „Třetí titul v řadě? Nic není nemožné, dáme do toho všechno. Když jsme dokázali vyhrát dvakrát, nevidím důvod, proč by se nám to nemohlo podařit znovu,“ prohlašuje sebevědomě obránce Dani Carvajal.

Přestože ligové výkony královského klubu v této sezoně zůstávají daleko za očekáváním, můžeme nazvat období od příchodu trenéra Zinédina Zidana v roce 2016 jedním z nejlepších v jeho bohaté historii.

Ve chvíli, kdy na lavičce nahradil Rafaela Beníteze, dostal od vedení jasný cíl: triumf v Lize mistrů! Nejenže ji francouzský kouč dokázal s Realem okamžitě vyhrál, díky skvělé ligové jízdě skončili Madridští v tabulce druzí, pouze bod za mistrovskou Barcelonou. Následně La Ligu ovládli a přidali i obhajobu nejslavnější klubové trofeje, k jejímuž zisku mají našlápnuto i letos.

Thiago Alcantara střílí jeden ze svých dvou gólů.

Zidane má k dispozici stabilní a vyvážený kádr, s nímž klub dobře pracuje a vhodně jej doplňuje z cizích i vlastních zdrojů. Prezident Realu Florentino Pérez už nenakupuje hvězdy tak zběsile jako dřív. Byť například Gareth Bale, jenž do Madridu přicházel v roce 2013 za tehdy rekordní částku, se neprosadil tak, jak se očekávalo.

Mnohem více se současná přestupová politika 33násobného španělského mistra ukázala jako zdařilá u příchodu gólmana Keylora Navase, nenápadného, ale výtečného tvůrce hry Luky Modriče či mladíků Jesúse Valleja a Daniho Ceballose.

Starý dobrý Heynckes

Bayern ovládl domácí soutěž, pokud počítáme už v tuto chvíli jistý letošní titul, ve 28 případech, Ligu mistrů však „jen“ dvakrát. Jistě, i to je skvělý úspěch, přesto mnichovskému klubu k dokonalosti něco chybí: konkurence.

Vždyť na konci nynějšího ročníku obdrží trofej pro německého mistra pošesté v řadě. Svědčí to o skvělé práci hráčů i managementu, ale také o menší kvalitě domácích rivalů, kteří v současnosti kvalit Bayernu prostě nedosahují.

Hráči Realu Madrid oslavují branku Marca Asensia

To Real se musí každoročně přetahovat s Barcelonou a městským konkurentem Atlétikem, letos bojuje o třetí příčku s Valencií. Jestliže jeho hráči musí v těchto nejtěžších ligových zápasech podávat stoprocentní výkon, Bayernu stačí procent devadesát. I tak vyhraje, i tak se stane mistrem. A v evropských střetnutích je to pak cítit.

Letošní tažení bavorského velkoklubu má s tím, které skončilo jeho dosud posledním evropským triumfem v roce 2013, jedno společné. Něco, co v těch sezonách mezi nebylo. Lavičce opět vládne Jupp Heynckes. Pikantní je, že právě pod Heynckesem Real triumfoval v Lize mistrů v roce 1998.

Dvaasedmdesátiletý trenér se do Bayernu vrátil loni v říjnu, kdy nahradil Carla Ancelottiho. Jeho kouzlo znovu zafungovalo skvěle. Nasměroval tým k titulu, urovnal spory v kabině. Od jeho příchodu mužstvo prohrálo jen dvakrát. „Přeji Carlovi do Itálie všechno nejlepší, polovina titulu patří jemu. Je to fantastický kouč a velmi slušný člověk,“ uvedl Heynckes po výhře na hřišti Augsburgu, která definitivně rozhodla o zisku mistrovské trofeje. Pěkné, že?

To není vše. Po konci zmíněného utkání vyzval trenér fanoušky, kteří s klubem na duel přicestovali, aby Arjenu Robbenovi s Franckem Ribérym věnovali speciální aplaus jako poděkování za to, co pro Bayern dosud odvedli.

Momentka z losování semifinále fotbalové Ligy mistrů. Finále se hraje v Kyjevě.

Oběma záložníkům totiž po sezoně měla skončit smlouva a v tu dobu ještě nebylo jasné, jestli budou pokračovat. Pár dní po zápase však oba podepsali jednoroční prodloužení. „Jsou součástí týmu už skoro deset let. Kde dnes můžete vidět něco podobného? Chtěl jsem jim tak dát najevo svůj respekt,“ vysvětlil.

Vztahy uvnitř klubu nyní vypadají navenek idylicky, takže kdy jindy by měl Bayern získat úspěch na evropském poli, když ne teď.