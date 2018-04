Deset let jsem byla anorektičkou, přiznala biatlonistka Gabriela Koukalová

PRAHA Když v roce 2014 získala Gabriela Koukalová v Soči dvě olympijská stříbra, málokdo byť jen tušil, že už dlouhé roky trpí anorektickými a bulimickými problémy.

Teprve v roce 2015 se česká biatlonová hvězda s vážnou psychickou poruchou poprvé svěřila svému manželovi Petru Koukalovi. „Deset let jsem byla anorektičkou.“ přiznala nyní v otevřené zpovědi pro MF Dnes.

„Byla jsem hrozná, strašně se za to stydím. Není jednoduché o tom mluvit,“ říká.

Potíže osmadvacetileté mistryně světa a držitelky velkého křišťálového glóbu měly vzniknout v mládežnickém věku, kdy ji drsně kritizoval juniorský reprezentační trenér.



„Třeba to nemyslel zle. Možná to bylo jen z nedostatku znalostí psychologie a práce s mládeží,“ říká Koukalová. „Úplně dobře asi neodhadl, jak se chovat k dospívajícím holkám a co způsobí, když mladé závodnici řekne, že jsem tlustá jako prase. Jednou, to jsem měla možná ještě míň kilo než teď, mě postavil před zrcadlo. Řekl, ať se podívám, jak je to hrozné. Vyvrcholilo to tím, že mi hodil jídlo do záchodu.“

Následovalo období, kdy se neustále snažila udržet si hubenou postavu. Pořád si hlídala váhu, zkoušela všemožné diety. „Pokud jsem viděla, že jsem na tom relativně dobře, tak jsem si dala snídani i oběd, ale večeře už šla ven.“

Poruchou Koukalová trpěla až do roku 2015, kdy se svěřila svému životnímu partnerovi (tehdy ještě příteli, dnes manželovi) Petrovi. Ten ji přivedl k expertovi na výživovou a medicínskou intervenci u sportovců Richardu Pflegerovi, který s ní začal problémy řešit.

„Spíš jsem pro ni byl průvodcem jejími potížemi,“ vysvětluje Pfleger. „Velkou roli sehrál tlak okolí, který na ni byl až nesmyslně vytvářen, a ona si ho připouštěla. Kvalitu života vždy určuje i tlak okolí.“

V současnosti je Koukalová z potíží s přijímáním potravy venku. Minulou sezonu včetně olympiády v Pchjongčchangu však kvůli přetrvávajícím bolestem lýtek vynechala a návrat neplánuje ani v té následující.