Sock překvapuje také na Turnaji mistrů. Postoupil i přes noční úprk z hotelu

PRAHA Tenhle způsob probuzení zdál se mu poněkud nešťastným. „Byl to snad nejhorší zvuk, co jsem v životě slyšel,“ zavzpomínal tenista Jack Sock na to, jak jej ve čtyři ráno vyhnal z hotelu požární alarm a on pak mrzl v londýnské noci. Jako by jej i tohle posílilo: z Američana je senzační semifinalista Turnaje mistrů.

Měl před důležitým zápasem, místo poklidného spánku však zažil noc hrůzy. „Nejdřív jsem pár minut zůstával na pokoji, ale ten rachot nešel vydržet. A navíc mi došlo, že to asi není nejchytřejší postup,“ líčil Sock.



S přítelkyní na sebe co nejrychleji hodili co nejvíce vrstev oblečení, neboť venku bylo kolem nuly. Před hotelem se sešli s Rafaelem Nadalem či Dominicem Thiemem, dalšími vystrašenými účastníky Turnaje mistrů.

Nic vážného se naštěstí nestalo. A 25letý Sock následně zvládl nejen klíčový duel o udržení nadějí proti Marinu Čiličovi, on ve čtvrtek přidal také triumf nad Alexanderem Zverevem. Což znamená, že je v semifinále!

„Hraju uvolněně. Dovolím si zariskovat. Snažím se užívat si každou chvíli, bavit se a předvést i nějakou show,“ popsal Sock poté, co proti Zverevovi zvládl divoký zápas poměrem 6:4, 1:6, 6:4.



Na akci pro tenisovou smetánku u Temže se s ním vůbec nepočítalo. Ani on sám netušil, že má ještě aspoň teoretickou šanci, když vstupoval do „tisícovkového“ turnaje v Paříži, kde hned v úvodním duelu čelil mečbolům.

Odvrátil je a celou prestižní akci vyhrál - což byl v ten moment jeho největší úspěch v kariéře. Tím pádem proklouzl z osmé pozice i na Turnaj mistrů. Na něm má po skupině bilanci 2-1, podlehl pouze Rogeru Federerovi.

V semifinále teď na Socka čeká bulharský tenista Grigor Dimitrov. „Je to soupeř, který se dokázal napevno usadit v elitní desítce. Ale já mám teď hodně sebevědomí,“ varuje protivníka Američan.

To nepochybně, Sockova mysl si na vítězství navykla. A nyní může začít bourat zavedené pořádky: za minulých pět ročníků Turnaje mistrů byl ve finále jen jednou turnajový borec číslo 3 - a to šlo ještě o Rogera Federera (2015). Jinak si o trofej vždy zahráli ti nejvýše nasazení.

Posledním příkladem senzačního finalisty je Jo-Wilfried Tsonga v roce 2011, tehdy byl nasazenou šestkou. Od tohoto momentu patřila výsada zahrát si finále v nasvícené O2 areně jen členům přeslavné Velké čtyřky: pětkrát o titul bojoval Novak Djokovič, třikrát Federer, jednou Nadal a jednou Andy Murray.

Nyní je situace specifická. Nadal i vzdor tomu, jak moc toužil po prvním triumfu na Turnaji mistrů, odstoupil po prvním duelu. Djokovič a Murray mají kvůli zraněním dávno po sezoně, předčasně dohrál také Stan Wawrinka.

Že by natěšený Sock dokázal své nečekané tažení ještě přikrášlit? „Kdybych měl sám sebe dostávat pod tlak, vůbec bych sem nepostoupil,“ má jasno. „Už to, jak jsem se do Londýna procpal na poslední chvíli, mi umožňuje hrát bez tlaku, bavit se tenisem. Nehodlám to měnit.“

Což zní jako docela nadějný recept.