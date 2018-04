Snad nebudou na MS s videem problémy, bojí se šéf UEFA. Pro Ligu mistrů s ním nepočítá

Milán Předseda evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin má obavy, aby použití videorozhodčího na letním mistrovství světa v Rusku neprovázely problémy a skandály. Nová technologie bude mít na šampionátu premiéru.

„Musím říct, že mám trochu obavy z mistrovství světa, kde budeme mít sudí, kteří ještě nikdy nepracovali s videorozhodčím. Doufám, že nedojde k žádným skandálům a problémům,“ řekl Čeferin v rozhovoru s italskou Gazzettou dello Sport.



Slovinský šéf UEFA už dříve oznámil, že nová technologie, které už je zavedena v řadě evropských lig a funguje i v jednom zápase kola v české lize, zatím nebude využita ani v příští sezoně Ligy mistrů.

„Liga mistrů je jako ferrari nebo porsche. Nemůžete je řídit hned, potřebujete trénovat, testovat v offline režimu. A každý musí pochopit, jak to funguje,“ uvedl Čeferin.

„Je příliš brzy na videotechnologii. To neznamená, že to nikdy nebudeme mít, protože ten proces je nevyhnutelný. Jednoho dne to budeme mít v Lize mistrů, ale není kam spěchat,“ dodal Čeferin.

Po zavedení videa volal minulý týden majitel Juventusu Andrea Agnelli. Turínský klub připravila v nastavení odvety čtvrtfinále Ligy mistrů na půdě Realu Madrid sporná penalta o prodloužení a z postupu se díky pokutovému kopu radoval soupeř.

„Co by se změnilo s videem? Nic. Viděl jsem to asi padesátkrát a pro polovinu lidí to prostě penalta byla a pro druhou polovinu ne,“ prohlásil Čeferin.