Smutný konec slavného závodu. Třiadvacetiletý cyklista Goolaerts po pádu zemřel

Roubaix Belgický cyklista Michael Goolaerts po pádu a srdeční zástavě v nedělním slavném závodě Paříž-Roubaix v nemocnici zemřel. Bylo mu 23 let.

Člen týmu Veranda’s Willems-Crelan upadl zhruba 150 km před cílem, zdravotníci se ho snažili oživit pomocí masáže srdce a defibrilátoru. Po resuscitaci byl Goolaerts dopraven vrtulníkem do nemocnice v Lille. Podle informací jeho stáje zemřel v noci před jedenáctou hodinou.

„S nepředstavitelným smutkem musíme oznámit úmrtí našeho jezdce a kamaráda, který zemřel v neděli v nemocnici v Lille ve 22:40 za přítomnosti rodiny a přátel. Nepřežil srdeční zástavu, veškerá lékařská pomoc nepomohla,“ uvedl tým Veranda’s Willems-Crelan v prohlášení.

Goolaerts je třetím Belgičanem, který v posledních letech zemřel po nehodě během závodu. Na Giru d’Italia 2011 zahynul po nárazu do zdi v jednom ze sjezdů Wouter Weylandt. Předloni podlehl zraněním po pádu pod kola motocyklu během jednorázového závodu Gent-Wevelgem Antoine Demoitié.

Loni v dubnu přišel o život někdejší vítěz Gira d’Italia Michele Scarponi poté, co ho při tréninku v rodné Itálii srazilo na křižovatce auto. O týden později zemřel na následky zranění hlavy, která utrpěl při pádu v etapovém závodu Tour of the Gila v Novém Mexiku, nadějný Američan Chad Young.