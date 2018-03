Smutný hrdina derby Štětina: Věděl jsem, že to bude penalta. Video je dobrá věc

PRAHA Jakmile šel rozhodčí zkoumat zákrok Lukáše Štetiny z nastavení dnešního derby, obránce Sparty věděl, že sudí nařídí penaltu. A přestože Slavia z pokutového kopu vyrovnala na konečných 3:3 a dotáhla tříbrankovou ztrátu, tak slovenský fotbalista se zavedením videorozhodčího souhlasí.

Sparta vstoupila do zápasu proti vršovickému rivalovi ve velkém stylu a po prvním poločase vedla 3:0. Jenže po přestávce se hra domácích rozpadla a po Štetinově faulu na Tecla v páté minutě nastavení zajistil Slavii bod z nařízené penalty Michal Škoda.



„Penalta byla. Hned jak pan rozhodčí přerušil hru, tak jsem věděl, že ji odpíská, protože jsem ho kopnul. Kdybych ho nezasáhnul, tak by střílel do prázdné branky,“ řekl Štetina. „Bez videa se vždycky psalo o tom, co by bylo kdyby, takhle se o tom psát nebude. Video pomohlo k tomu, aby zápas skončil tak, jak skončil. Video fotbalu pomohlo,“ dodal.

Sparta na jaře ztratila dobře rozehraný zápas už potřetí. Proti Slovácku, Karviné i Slavii přišla v závěru o vedení a pouze remizovala. „Můžeme si za to sami, je to pořád dokola. Spokojíme se s tím, že vedeme, přestaneme hrát a pak nás to potrestá. Jdeme špatnému výsledku naproti,“ uvedl Štetina.



Nemyslí si však, že by byl problém v kondici. „Já jsem se sice dneska trochu zadýchal, ale byl jsem po nemoci. Ale kondičně jsme to zvládli, na nikom jsem problém neviděl,“ uvedl slovenský stoper. „Dnes to byly dva rozdílné poločasy, první v naší režii a pak jsme si to zlomili sami,“ uvedl.

„Je to i o charakteru, abychom za tím šli jako mužstvo společně. My si tam občas hrajeme vlastní zápasy a to není dobře,“ přidal Štetina. „Je to také o hlavách. Když vzadu vyhrajeme souboj, tak také musíme sebrat odražený míč a to jsme po přestávce nedělali,“ prohlásil.