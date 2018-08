Smůla pro Spartu. Ben Chaimovo zranění je vážné, nebude hrát do konce sezony

PRAHA Když izraelský záložník Sparty Tal Ben Chaím opouštěl v nedělním ligovém duelu v Jablonci hřiště, nevypadalo to, že by jeho poranění mělo být vážnější. Podle izraelského korespondenta BBC Raphaela Gellara si však jeho krajan přetrhl přední zkřížený vaz a rekonvalescence podle něj bude trvat celý rok.

Podle Gellara vyšel osmadvacetiletý Ben Chaím z nevinně vypadajícího pádu u postranní čáry se zraněním, které jej vyřadí minimálně na devět měsíců ze hry.

Sparta sice k celé záležitosti ještě oficiální stanovisko nevydala, zdá se však, že tak v nejbližších dnech učiní.

Ben Chaíma vystřídal v 66. minutě duelu v Jablonci Vukadin Vukadinovič, který o tři minuty později vstřelil vítězný gól utkání.

