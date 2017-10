Smrt Spartě! Pokutu 40 tisíc za Stochův pokřik zaplatí vedení Slavie

PRAHA Fotbalista Miroslav Stoch o čtyřicet tisíc korun nepřijde. Pokutu za slávistického záložníka za nevhodné pokřiky po pohárovém utkání s Třincem (5:1) zaplatí klub. Oznámil to slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Stoch má platit 40 tisíc korun za to, že při děkovačce s fanoušky křišel do megafonu „smrt Spartě“. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) navíc vyměřila pokutu i klubu, ta je o deset tisíc vyšší.



Stoch v euforii opakoval slova po jednom z fanoušků, který mu napovídal, co má předříkávat.

„Mrzí mě, co se stalo. Už se to nedá vzít zpátky. Kdyby to bylo řečené z mé hlavy a věděl bych, do čeho jdu, tak by se to určitě nestalo,“ ujistil slovenský fotbalista pro klubový web.

Byl rád, že mu komise nezastavila činnost. Další dobrou zprávu mu sdělil Jaroslav Tvrdík, předseda slávistického představenstva.



„Klub převezme úhradu pokuty za hráče. Jeho vyjádření na disciplinární komisi i pro klubový web je jednoznačné,“ napsal Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Komise nezkoumá, jestli peníze přijdou z účtu hráče. Všechny závazky vůči vůči asociaci kluby platí ve sběrné faktuře jednou za měsíc.