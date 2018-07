Smolař roku? Van Buren bude opět Slavii dlouhodobě chybět, na tréninku si zlomil nohu

Praha Fotbalisté pražské Slavie znovu na delší dobu přišli o Micka van Burena, jenž chyběl už velkou část jara. Pětadvacetiletý nizozemský útočník si na dnešním tréninku po srážce s gólmanem přivodil zlomeninu nohy a musí na operaci. Chybět může celý podzim.

„Byla to nešťastná srážka s gólmanem, bohužel jde zase o Micka. Je to hodně nepříjemné, že nám znovu vypadl,“ posteskl si na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Má zlomenou kost a ještě dnes ho čeká operace,“ dodal tiskový mluvčí klubu Michal Býček.



Van Buren promarodil už velkou část jarní sezony poté, co se zranil v březnovém derby na Spartě. Na jaře zasáhl jen do dvou kol. V přípravě se vrátil do hry, ale jen dva dny před startem nového ligového ročníku ho potkalo další vážné zranění.

Na marodce Slavie jsou tak momentálně dva ze čtyř útočníků, byť s Van Burenem trenér Trpišovský zřejmě počítal spíše na křídlo. Vedle něj bude v úvodu sezony stále scházet také Bosňan Muris Mešanovič, jehož rekonvalescence ale probíhá dobře a v září by se mohl zapojit do hry.