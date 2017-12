Šmicer: Trpišovský musí ukázat sílu a nesmí si nechat do ničeho mluvit

PRAHA Nenechat si mluvit do práce. Na nic se nevyptávat. Zkrátka dělat. Slávista Vladimír Šmicer věří, že nový trenér Jindřich Trpišovský bude v Edenu úspěšný. „Ale musí být silný. V klubech jako jsou Slavia nebo Sparta je velký tlak, do fotbalu tam chce mluvit daleko víc lidí,“ upozorňuje bývalý reprezentační záložník.

Když se minulý týden dozvěděl, že šéfové fotbalové Slavie odvolali trenéra Jaroslava Šilhavého, zalitoval. „Pamatuju si, že ve Slavii patřil k mazákům, když já tam coby hráč začínal. Jako trenér pak odvedl pro klub skvělou práci,“ připomněl Šmicer květnový zisk mistrovského titulu nebo postup do pohárové Evropy.

V ní už ale Slavia tolik nezabodovala. Nehrála špatně, neudělala ostudu, jenže nepostoupila do jarní fáze Evropské ligy, což bylo v součtu s čtrnáctibodovou ztrátou na první místo v domácí soutěži pro vedení klubu příliš.

Proto změna jménem Jindřich Trpišovský.

Nadějný jedenačtyřicetiletý kouč, kterého chtěla dřív i Sparta, zaujal na Žižkově a především v Liberci. Nevedl ještě velkoklub ani nezískal žádnou trofej. Přitom právě to pro něj bude ve Slavii podmínkou.

Trpišovského vzor: Jürgen Klopp „Jsou si podobní nejen tou kšiltovkou,“ zamýšlí se Šmicer. Práci Jürgena Kloppa dobře zná, vždyť trénuje jeho milovaný Liverpool. „Jako hráče by mě to bavilo, kdybych měl takového trenéra. Je vidět, jak žije s týmem a líbí se mi i svým vystupováním do médií. Trpišovský je kromě toho Kloppovi podobný i stylem fotbalu. Jen doufám, že ve Slavii nebudeme muset čekat takovou dobu na titul,“ dodává s úsměvem Šmicer.

„Na druhou stranu už to není žádný zelenáč. V Liberci si vedl skvěle v Evropské lize, všechny jeho týmy hrály dobrý ofenzivní fotbal. I jako člověk je to sympaťák, líbí se mi třeba jeho vyjádření do médií. Přeju mu, aby byl úspěšný,“ líčí Šmicer.

Takže se jeho přestupu do velkého klubu neobáváte?

Samozřejmě, že Slavia nebo Sparta jsou kluby, kde je tlak neporovnatelně větší. Do práce vám tam chce kecat daleko víc lidí, což možná částečně zlomilo vaz i Jardovi Šilhavému. Trpišovský a s ním i Nezmar, který je ve Slavii nově sportovním ředitelem, musejí být v tomhle silní. Nesmí se nechat tím tlakem zvenčí ovlivnit.

Sám Trpišovský na podobnou otázku mimo jiné odpověděl: „Fotbal je všude stejný, hřiště je stejně velké, vždycky ho hraje dvaadvacet hráčů...“

Ano, ale fotbal ve Spartě nebo Slavii nekončí jenom tímhle. Člověk musí komunikovat s vedením, s agenty, ega hráčů jsou větší než na Žižkově nebo v Liberci. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tam jsou rádi, že hrají a nemůžou si moc vyskakovat. Zato tady mají dost často hráči svoji hlavu, myslí si, že by měli hrát víc a tak dál. Na to si bude muset trenér v novém prostředí dát velký pozor.



Takže žádné ústupky a kompromisy. To je cesta, po které by měl trenér Trpišovský jít?

Neměl by se ptát, co může a co ne. Musí přijít a dělat. Třeba jeho kšiltovka... Mně jako fanouškovi či bývalému hráči je úplně jedno, jestli ji má, nebo ne. To není věc, která by měla někomu vadit. On by si měl naopak nadiktovat, co chce a nenechat se ničím dalším ovlivnit. Jedině tak se mu bude lépe pracovat.



Čekáte, že s trenérem Trpišovským přijdou také nové posily? Třeba už v zimě?

Je to možné, často to tak bývá, že si noví trenéři přivedou dva tři hráče. Ale Slavia má široký kádr, takže asi bude muset také někdo odejít. Na čtrnáct ligových zápasů a pohár už nepotřebuje třicet hráčů jako na podzim. V létě v euforii po titulu přišli zkušení borci jako Danny, Altintop, Rotaň s tím, že mistrovský tým posílí a bude se hrát Champions League.

Ale zpětně se ukazuje, že ten zásah byl zřejmě až příliš velký, že?

Podobné to bylo letos i ve Spartě. Pokaždé, když někam přivedete tolik hráčů, musí jich několik také i odejít a trvá dlouho, než si tým sedne. Já to zažil ve Slavii třeba ještě za Korbela, který koupil kompletně nový tým a titul jsme udělali až za čtyři roky. Nebo když Karel Jarolím v roce 2009 přivedl jedenáct hráčů a čtyři roky jsme se z toho nevzpamatovali. Jistě, že tehdy to byla trochu jiná situace a nebylo to jenom o těch hráčích, celé se to špatně propočítalo, nebyly peníze a najednou jsme se dostali do takových problémů, že nás zachránili až Číňani. Každopádně...

Ano?

Jsem rád, že je teď ve Slavii i Honza Nezmar, protože bylo potřeba obsadit pozici sportovního manažera. Když se v létě udělaly ty přestupy, tak jsme nevěděli, kdo za ně byl zodpovědný, kdo ty hráče vybral, jestli si je opravdu vyhlédl Jarda Šilhavý... Je důležité, aby to byl vždy právě trenér, který si řekne: potřebuju levého záložníka, líbí se mi ten a ten. Klub by ho pak měl sledovat a říct, jestli ano, nebo ne. Ale nemůže to fungovat stylem, že vedení vybere čtyři hráče a trenéra a zeptají se ho: chceš, nebo nechceš? Ten první impulz musí vždycky přijít od trenéra. A to samé teď platí i pro Trpišovského: jestli si bude schopný přivést hráče, které zná, bude to jenom dobře.