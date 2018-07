Slušní japonští samurajové. Po krutém vyřazení uklízeli stadion, šatnu a nechali vzkaz v azbuce

CO ZAZNĚLO PO ZÁPASE BELGIE - JAPONSKO Roberto Martínez (trenér Belgie): "Tohle se prostě ve fotbale stává. Byla to zkouška charakteru a o tomhle týmu ukázala úplně všechno. Za stavu 0:2 jsme museli něco změnit, ale nebylo to zdaleka o taktice, ale především to bylo o hráčích, kteří v sobě museli najít sílu a víru bojovat dál. Japonsko nás takticky velmi potrápilo, ale na konci rozhodla naše větší síla. Při rozhodujícím gólu jsme se dostali z našeho vápna do soupeřova asi za šest sekund a pak Lukaku předvedl velmi nesobecké gesto, když pustil míč na Chadliho."

Thomas Meunier (obránce Belgie): "Když jsme prohrávali 0:2, říkal jsem si, že to je náš konec. Ale musím pogratulovat trenérovi, protože mu skvěle vyšla střídání. A i když by se nám něco takového nemělo stávat, tak nakonec můžeme pochválit i sami sebe za výkon. Hodně nám pomohla i výšková převaha. Úctu si zaslouží i Japonci, protože i když vedli o dvě branky, snažili se pořád hrát. My se teď musíme připravit na Brazílii a potvrdit, že jsme zlatá generace, jak o nás všichni říkají."

Eden Hazard (útočník Belgie): "K zápasu jde snad říct jen to, že jsme vyhráli, ale je pravda, že jsem si vzpomněl na vyřazení s Walesem na mistrovství Evropy před dvěma lety. Rozhodující byl výkon kluků, co vystřídali, protože naprosto změnili zápas."

Akira Nišino (trenér Japonska): "Nejenže jsme hráli dobře, ale mohli jsme i vyhrát. Když jsme vedli o dva góly, nestřídal jsem, protože jsem chtěl přidat ještě jeden gól. Měli jsme zápas pod kontrolou, ale Belgie pak přidala a už jsme jí nestačili. Ale nikdy by mě nenapadlo, že na konci dostaneme takový gól. Byl to superprotiútok po přímém kopu a rohu, ze kterých jsme se pokusili rozhodnout. Když jsme pak dostali třetí gól, hned jsem se ptal sám sebe, co jsem udělal špatně? Udělal jsem špatné rozhodnutí, vybral jsem špatnou taktiku? Hráči byli v šoku a musel jsem je poslat do sprchy, protože všichni po zápase jen postávali v šatně. Kdybych měl zhodnotit celý turnaj, tak hráči tady podali víc než stoprocentní výkon. Ale i tak jsem zdrcený a velmi zklamaný."