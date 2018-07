Sluková s Hermannovou jsou na ME v play off, Kolocová s Kvapilovou čekají

Rotterdam Druhé vítězství ve skupině vyneslo na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu postup do play off také Markétě Nausch Slukové s Barborou Hermannovou. Nasazené dvojky a předloňské finalistky šampionátu porazily v Rotterdamu slovenský pár Natália Dubovcová, Andrea Štrbová 21:19, 21:9. Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou naopak prohrály zápas, v němž si mohly zajistit přímý postup do osmifinále.

V utkání Hermannové a Slukové byl klíčový první set, ve kterém sice slovenské reprezentantky dotahovaly, ale k setbolu je Češky nepustily. „Myslím, že jestli Sloveny měly pocit samy ze sebe, že nás ještě mohou porazit, tak to bylo v té koncovce prvního setu. V tom druhém setu už tam byla spousta hezkých servisů, supr obrana. Tam už jsme jim utekly tolik, že byly frustrované a ten prapor položily,“ řekla po zápase Sluková.



Hermannové se ve druhém setu dařilo na bloku, její parťačka zase vybrala Štrbové několik krátkých úderů podél sítě, které v první sadě na Češky platily. „Už se potom tomu hráči hraje jinak, když mu obránce vybere jeho nejsilnější útok, který v předchozím setu fungoval,“ uvedla Hermannová.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Nizozemsku ŽENY: Skupina B: Hermannová, Sluková (2-ČR) - Štrbová, Dubovcová (18-SR) 2:0 (19, 9). Skupina F: Lehtonenová, Ahtiainenová (11-Fin.) - Kolocová, Kvapilová (6-ČR) 2:1 (-12, 19, 12). Skupina H: Bonnerová, Nakládalová (25-ČR) - Cholominová, Makroguzovová (9-Rus.) 2:1 (15, -18, 12). 17:30 Bonnerová, Nakládalová - Bočarovová, Voroninová (Rus.), 18:30 Hermannová, Sluková - Keizerová, Meppelinková (Niz.), 20:30 Dumek, Berčík - Plavinš, Točs (Lot.), Perušič, Schweiner - Kolarič, Basta (Srb.).

Ve srovnání s úterním zápasem sice favorizované Češky vyhrály snadněji, ale s výkonem pořád nebyly úplně spokojené. „Abych pravdu řekla, tak jsme tady ještě nenašly pořád tu svoji hru. Jsou tam světlé momenty, které pak zastíní spousta špatných momentů,“ poznamenala Sluková. Od 18:30 nastoupí český pár proti domácí dvojici Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková.

Obhájkyně stříbrných medailí Kolocová s Kvapilovou ve dvou úterních zápasech neztratily ani set a suverénní průběh měla i první sada jejich duelu s Finkami Riikkou Lehtonenovou a Niinou Ahtiainenovou. Jenže pak převzaly iniciativu soupeřky, rozhodující tie-break vyhrály 15:12 a obsadily ve skupině první místo, které znamená přímý postup do osmifinále.

V úvodní sadě Češky na kurtu zářily. Dařilo se jim podání, zejména Kvapilová byla prakticky neomylná v útoku, v poli i na síti jí pomáhala Kolocová. Finkám povolily jen dvanáct bodů.

„První set byl asi nad očekávání všech, ale bohužel potom jsme už tu taktiku a dobrou hru neudržely. Samozřejmě prohra je na prvním místě a člověk je z toho smutný,“ řekla po zápase Kolocová. Finky totiž od druhého setu zpřesnily hru a dobrým servisem dostaly Češky pod tlak.

Kolocovou s Kvapilovou tak po večerním losu pravděpodobně čeká stěhování a ve čtvrtek zahájí play off zápasem prvního kola.

Poprvé na turnaji vyhrály Martina Bonnerová a Šárka Nakládalová. Devátou nasazenou ruskou dvojici Světlana Cholominová, Naděžda Makroguzovová zdolaly v rozhodujícím třetím setu 15:12 a zvýšily šanci na postup ze skupiny. Potřebují v ní skončit alespoň na třetím místě, o čemž rozhodne jejich podvečerní zápas s dalším ruským párem Maria Bočarovová, Maria Voroninová.

K druhým duelům dnes večer nastoupí muži, kteří v pondělí zahájili šampionát porážkami. Úvodní zápas nevyšel nejlepšímu českému páru Ondřej Perušič, David Schweiner ani Janu Dumkovi s Václavem Berčíkem.