Sluková s Hermannová u ostravských pecí prohrály. Báru braly křeče do lýtka

OSTRAVA Křeče v lýtkách Barbory Hermannové zkomplikovaly její snahu s Markétou Nausch Slukovou o druhé vítězství a postup do play off na turnaji Světového okruhu v plážovém volejbale v Ostravě. Český pár podlehl Nizozemkám Joy Stubbeové a Marleen Van Ierselové v úmorném vedru 1:2 a o postup bude na písku v Dolní oblasti Vítkovic bojovat v pátek.

Ostravská rodačka Hermannová se před domácím publikem na hlavním kurtu v tie-breaku nechala dokonce ošetřit. Po desetiminutové pauze za stavu 4:9 už ale bylo zjevné, že Češky na zvrat mít nebudou.



„Začala jsem mít křeče v obou lýtkách, což na písku vadí skoro při každém pohybu. Necítila jsem se, že skáču vysoko, ani jsem to správně netajmovala. Podbíhala jsem balony, a pak se to soustředění upíná k tomu, co člověka bolí, než k tomu, co se děje na hřišti,“ řekla Hermannová.

Sedmadvacetiletá hráčka věří, že se do pátku dá dohromady.

„Pořád mě to bolí. Dalo se to ale dohrát a věřím, že v pátek to bude snad v pohodě,“ uvedla Hermannová, která se Slukovou dnes dopoledne porazily Polky Jagodu Gruszczyňskou s Aleksandrou Wachowiczovou 2:0.

Sluková přiznala, že po dvou vyrovnaných setech na nizozemský pár už nestačily.



„Chtěla jsem na začátku trochu zariskovat na servisu, pár jich tam nepadlo, a v té fázi nám hodně utekly, když už se Barča cítila zraněná,“ poznamenala Sluková.

„Já jsem už věděla, že na ni nemůžu tlačit, protože jsem věděla, že má zdravotní problémy. Zkoušely jsme se pak ještě zakousnout, ale bylo očividné, že to bylo z Barčiny strany pomalejší a opatrnější a ony byly lepším týmem,“ dodala.