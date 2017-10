Slováci spílají sudímu. Vyloučení je směšné, dvouleté úsilí vyšlo nazmar

glasgow Fotbalisté Slovenska po porážce 0:1 vlastním gólem minutu před koncem předposledního utkání kvalifikace mistrovství světa na půdě Skotska litovali, že si jedním zápasem pokazili dvouleté úsilí.

Zároveň kritizovali srbského rozhodčího Milorada Mažiče, který už po 23 minutách po druhé žluté kartě za simulování vyloučil v Glasgow Róberta Maka.

Slováci po prohře klesli na třetí místo ve skupině a kouč Ján Kozák už nevěří v účast v baráži a postup na šampionát.



„Od příjezdu do Skotska bylo jaksi hodně náhod. A já jsem dost starý na to, abych věřil na náhody,“ odpověděl Kozák na dotaz, co říká na Makovo vyloučení.

Šestadvacetiletý záložník dostal dvě žluté karty v rozmezí šesti minut. Nejprve za faul na Jamese Forresta a poté za nafilmovaný pád v pokutovém území.



Mažič pískal zápas slovenského týmu v této kvalifikaci podruhé a opět poslal Kozákův výběr do deseti. Před rokem v Trnavě vyloučil Martina Škrtela a Slováci gólem v páté nastavení minutě prohráli s Anglií 0:1.

„Co k tomu dodat? Rozhodčí to posoudil tak, jak to posoudil. Nebylo to s tímto rozhodčím poprvé,“ citoval server pravda.sk slovenského kapitána Martina Škrtela.

„Pokud by Robo padal a dožadoval se penalty, tak dobře, ale on spadl, hned se postavil a chtěl jít dál za míčem. Rozhodčí to však ve vteřině posoudil tak, že je to simulování,“ dodal.

„Už první kartu dostal Robo pár minut předtím za svůj první faul v utkání. Určitě to Roba mrzí, mrzí nás to všechny. Takové věci se však stávají a nikdo mu to nebude vyčítat,“ doplnil Škrtel, který si v 89. minutě dal rozhodující vlastní gól.

Martin Škrtel

Na Slováky se od příjezdu do Skotska lepila smůla. Z nejasných důvodů musel tým na letišti v Glasgow čekat na svá zavazadla více než hodinu, zatímco ostatní lety byly odbavené za 20 až 30 minut.



„Nemělo by se to stávat,“ podotkl záložník Marek Hamšík. „Tímhle to začalo,“ dodal Kozák.

Navzdory porážce svůj tým za výkon v dlouhém oslabení chválil.

„Obdivuju hráče za to, co ze sebe dokázali na hřišti vydat. Obětovali se pro reprezentační dres, bojovali, přitom jich bylo o jednoho méně. Bohužel jsme si po taktické chybě dali vlastní gól,“ litoval Kozák.

„Dvouleté úsilí vyšlo jedním zápasem nazmar. Je to škoda, protože tohle mužstvo má kvalitu a při plné kondici by zamíchalo kartami nejen v baráži, ale i na šampionátu,“ mínil třiašedesátiletý trenér.

Jeho celek se před posledním zápasem skupiny propadl na třetí místo skupiny. K posunu na druhou příčku, která může znamenat baráž, musí doma porazit Maltu a doufat, že Skotsko nevyhraje ve Slovinsku.

„Věřím sobě a hráčům, nemám rád, když jsem v pozici, že se musím spoléhat na někoho jiného,“ uvedl Kozák.