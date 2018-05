Šlégr: V oslabení dostáváme moc gólů, chybí nám předvídavost. Ukazujeme ale týmový duch

PRAHA Jeden ze dvou českých členů elitního Triple Gold Clubu Jiří Šlégr má spoustu zkušeností z NHL, mistrovství světa i olympijských her. Současný prezident a trenér Litvínova v jedné osobě během své hokejové kariéry platil za důrazného beka, proto není příliš šťastný z toho, jak si jeho následovníci v reprezentačním dresu počínají na MS ve svém obranném pásmu a především na brankovišti během oslabení.

V úterním duelu se Švýcarskem, který Češi dvakrát prohrávali o dvě branky, přesto nakonec vyhráli 5:4 po samostatných nájezdech, inkasovali hned třikrát v oslabení, což přisuzuje Šlégr především špatným postavením českých beků.

„V oslabení nám to vůbec nejde, dostáváme spoustu gólů. Nemůžeme si dovolit, aby nám tam borec několikrát dorážel na brankovišti, aby nám stáli sami u tyčky. Klukům vzadu bohužel chybí předvídavost, špatně se hýbou,“ řekl 46letý Šlégr v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Jiří Šlégr udržel Litvínov v extralize.

Jirko, jak byste zhodnotil zápas, v němž Češi od úvodu prohrávali, přesto ho nakonec dovedli do vítězného konce?

Ukazuje to náš týmovej duch, že to kluci nevzdávají, ani když prohrávají o dva góly. To je na turnajích jako je mistrovství světa to nejdůležitější, že to nezabalí a hrajou za každýho stavu. Samozřejmě bych byl radši, kdyby se vyhrálo za tři body, buďme ale rádi za dva.

Za bod navíc Češi můžou děkovat Pavlu Francouzovi, který vychytal všech pět nájezdů soupeře. Věřil jste v nich svému bývalému spoluhráči a svěřenci z Litvínova?

Řekl bych, že nám Francík výhru vychytal. I když dostal čtyři góly, ani za jeden nemohl a byl to on, díky komu jsme vyhráli. Na nájezdy jsem mu věřil, už v Litvínově ukazoval, jaká je v nich třída. Když k nám přišel, tak si v nich nevěřil, ale strašně na sobě zapracoval a je v nich světová extratřída. Strašně těžko se mu v nájezdech dávají góly, což potvrdil i při tom trestném střílení Švýcarů na konci zápasu.

Češi měli 26 trestných minut, tedy 13 nižších trestů. Co udělat proti tomu, aby se tolika faulům vyvarovali?

Bylo tam spousta vysokých holí, nešťastných podražení z přemíry snahy. To se prostě stane. Měli by se spíš zamyslet nad tím, proč se nám nedaří v oslabení a vůbec ve vlastním pásmu obsazovat hráče. Chybí pohyb a to by si kluci měli uvědomit.

Přesto Češi zápas dokázali vyhrát a zvedli si sebevědomí před čtvrtečním zápasem s Ruskem, které má impozantní skóre 20:0. Jaké proti němu dáváte českému týmu šance?

Vůbec bychom neměli koukat na to, jaké mají Rusové skóre. Hrajou zatím dobře, na druhou stranu měli úplně jiné soupeře než my. Měli bychom se koukat hlavně na sebe, a když zlepšíme pohyb a budeme se soustředit na vlastní hru, máme šanci uspět. V týmu je cítit týmový duch a pokud předvedeme výkon jako z konce zápasu, máme šanci proti Rusku uspět.

Co říkáte na to, že se do týmu připojí dvě velké útočné posily z Bostonu David Krejčí a David Pastrňák?

Jsou to oba fantastičtí hokejisté. Umí dát gól, umí na něj nahrát do ideální pozice. Bude jim sice chvíli trvat, než se přizpůsobí většímu hřišti, ale oni se rychle zvládnou, jsou to oba hráči světové extratřídy. Pro nás to jsou velké posily, které by nám mohly hodně pomoci.