SLEDUJEME ŽIVĚ: Švédsko 1:0 Švýcarsko. Švédové jsou blízko postupu

PETROHRAD Fotbalisté Švýcarska čekají dlouhých 64 let na postup mezi osm nejlepších celků na velkém turnaji. Naposledy byli ve čtvrtfinále na mistrovství světa 1954, od té doby na MS i ME vypadli buď ve skupině, nebo čtyřikrát v osmifinále. Další možnost utnout čekání mají v dnes, kdy v Petrohradu od 16:00 změří v osmifinále světového šampionátu síly se Švédskem. My vám duel nabídneme v podrobné on-line reportáži.

„Před dvěma roky jsme nezvládli osmifinále na mistrovství Evropy, ale nad tím nepřemýšlíme. Neřešíme, že se nám osmifinále nedaří. Přemýšlíme jen nad Švédskem,“ řekl brankář Yann Sommer.



Švýcarsko, jež prošlo ze skupiny spolu s Brazílií na úkor Srbska a Kostariky, si ale bude muset poradit s pevnou švédskou defenzivou, kterou v posledních pěti zápasech překonali jen Němci. „Každý hráč na hřišti je obránce. Začíná to od útočníků, kteří odvádějí skvělou práci. Každý musí spolupracovat s ostatními bez ohledu na soupeře,“ řekl trenér Janne Andersson.



Naopak Švýcaři mohou mít s defenzivou problém, protože jim vypadla kvůli žlutým kartám celá pravá strana obrany v podobě beka Stephana Lichtsteinera a stopera Fabiana Schära. Zdravotní potíže pak má levý záložník Steven Zuber. Místo něj by měl hrát Breel Embolo, který během pauzy před osmifinále odletěl domů k porodu dcery. V sobotu se vrátil a rád by si pobyt v Rusku ještě prodloužil.

„Načasování porodu bylo ideální. Ale teď doufám, že se nebudu do Švýcarska zase rychle vracet. V osobním životě jsem teď dosáhl toho nejlepšího a chci něčeho dosáhnout i tady v Rusku,“ řekl Embolo. „Švédsko je silný protivník, ale my jsme připraveni konečně projít do čtvrtfinále,“ dodal.

Švédsko se také potýká s citelnou ztrátou středního záložníka Sebastiana Larssona, kterého by měl nahradit Gustav Svensson. Ten ho střídal už v předchozím duelu s Mexikem, kdy se Larsson zranil.

Obě nedělní osmifinále rozhodly až pokutové kopy, soupeři se proto připravují i na tuto variantu. „Kdyby došlo na penalty, byla by to pro nás nová situace,“ připomněl trenér Andersson, že Švédsko naposledy na velkém turnaji kopalo penalty na ME 2004. „Nijak speciálně je netrénujeme. Já však hráče během posledních let při penaltách sledoval, aniž by to věděli, a mám v hlavě, kdo by šel kopat,“ dodal.