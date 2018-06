SLEDUJEME ŽIVĚ: Francie vs. Argentina 4:2. Nezastavitelný Mbappé popravuje soupeře

KAZAŇ Osmifinálová část fotbalového mistrovství světa v Rusku dnes začne odpoledním zápasem Argentiny s Francií. Argentinští obhájci stříbra se na postup ze skupiny hodně nadřeli, Francie sice mezi nejlepší šestnáctku proklouzla bez větších obtíží, ale herně zatím moc nepřesvědčila. Utkání v Kazani začne v 16:00 SELČ a my vám ho nabídneme v podrobné on-line reportáži.

Argentinci po nečekané remíze 1:1 s Islandem a debaklu 0:3 od Chorvatska museli porazit Nigérii, což se jim povedlo až gólem obránce Marcose Roja z 86. minuty.

„Opravdu jsme se nadřeli. To nám ale zase dává větší sílu do zápasu s Francií. Mají excelentní hráče a dobrý tým, ale my jsme Argentina a máme svoje přednosti,“ řekl novinářům záložník Giovani Lo Celso, který hraje za Paris St. Germain.