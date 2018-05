VIDEO: Česko vs. Rakousko 4:3. Dobrý úvod, pak velké trápení

Kodaň Čeští hokejisté uzavřeli základní skupinu mistrovství světa v Dánsku duelem proti Rakousku, které dosud vždy porazili a sérii neporušili ani teď, i když to nebylo vůbec jednoduché. Svěřenci Josefa Jandače otevřeli zápas výborně, když vstřelili během prvních dvou a půl minut dva góly, o které se postarali Tomáš Hyka s Filipem Chytilem. Jenže pak Češi podlehli uspokojení, Rakouští střelci Komarek s Rafflem zápas zdramatizovali a v závěru dokonce útočili na vyrovnání.

Češi proti Rakousku pouze splnili povinnost a mohou se chystat na čtvrtfinále. Rakušané měli jistou záchranu a mohli hrát uvolněně, což se jim dařilo. Čechy čeká na čtvrtfinále stěhování do Herningu, když skončili ve skupině třetí. Soupeře jim určí až úterní závěrečné zápasy.

Trenér Jandač znovu dodržel střídání gólmanů, když se do branky vrátil Francouz. Vzhledem ke zranění ramena na turnaji předčasně skončil Nestrašil, hrát naopak mohl Chytil, jenž nedokončil předchozí zápas proti Bělorusku. Mezi sedmi obránci se tentokrát objevil Jordán, mimo základní sestavu zůstal Polášek.

Úvod duelu vyšel Čechům skvěle, když se jedenatřicet sekund po úvodním vhazování prosadil Tomáš Hyka po pěkné přihrávce Kubalíka. O dvě minuty později to bylo o dva góly, když Filip Chytil krásně tečoval Krejčíkovo nahození a vypadalo to na debakl. Útočník New York Rangers se navíc stal nejmladším českým střelcem v historii MS (18 dní a 251 den), když překonal v roce 2000 tehdy devatenáctiletého Martina Havláta.



Martin Nečas v souboji s Rakušanem Haudumem.

Češi duelu v prvních minutách jasně dominovali, ale Rakušané se začínali postupně osmělovat. Francouz se zapotil při střele Obrista, o chvíli později ve vlastním hrozil před českou brankou Hauduma. Před první přestávkou se dokonce Rakušané poprvé prosadili. Necelé tři minuty před koncem třetiny dostal Konstantin Komarek přihrávku od Hofera a dostal soupeře na dostřel. Češi dostali gól téměř po třech celých utkáních.

Mistrovství světa v hokeji v Dánsku: Skupina A (Kodaň): ČR - Rakousko 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) Branky a nahrávky: 1. Hyka (D. Kubalík, Šulák), 3. Chytil (Krejčík), 26. D. Kubalík (Hyka, Nečas), 50. Hyka (Faksa, D. Kubalík) - 18. Komarek (Hofer), 51. M. Raffl (Unterweger, Haudum), 58. M. Raffl (Komarek, Schumnig). Rozhodčí: Olenin (Rus.), Schukies (Něm.) - R. Jensen (Dán.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 3843.

Po přestávce nastoupili Češi znovu aktivněji a byli odměněni třetím gólem. Druhá třetina příliš hokejové krásy nenabídla, když Čechům scházela v klíčových chvílích větší přesnost a Rakušané nedokázali z brejků více zahrozit. Na gólmana Kickerta dorážela elitní česká formace, ale Pastrňák ani Jaškin se prosadit nedokázali.

V úvodních minutách třetí třetiny se znovu objevila česká nedisciplinovanost, která svěřence Josefa Jandače trápila v prvních zápasech na turnaji. Kvůli dvěma rychlým vyloučením Chytila a Řepíka šli Češi na více než minutu a půl do tří. Francouz svůj tým podržel, ale Rakušanům narostla křídla a tlačili se do českého obranného pásma. Zastavil je až faul kapitána Hundertpfunda, který Češi potrestali svým prvním přesilovkovým gólem v utkání. V padesáté minutě se podruhé v zápase prosadil Hyka a dodal Čechům klid. Jenže klid vydržel jen něco přes minutu, protože záhy snížil Michal Raffl.

Místo aby hokejisté dovedli zápas v klidu k cíli, zadělali si na problémy. Dvě minuty před koncem předvedl parádní průnik znovu Raffl a bylo to jen o gól. Rakušané měli i další šance, pak se utrhl Faksa, ale ze samostatného nájezdu mířil jen do tyče. Rakušané se snažili, ale vyrovnat už nedokázali. Původně klidný duel tak nabídl v závěru drama, naštěstí s dobrým koncem. Klíčové čtvrtfinále se bude hrát se bude ve čtvrtek 17. května, soupeře a čas utkání určí až úterní závěr bojů v základní části.