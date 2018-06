SLEDUJEME ŽIVĚ: Česko vs. Nigérie. Fotbalisté hrají o trenéra Jarolíma

SCHECHAT (Rakousko) Čeští fotbalisté nastoupí do přípravného utkání s Nigérií v sestavě se třemi stopery a bez záložníka Vladimíra Daridy, který má problémy se svalem. Do útoku poslal trenér Karel Jarolím vedle Patrika Schicka také Josefa Šurala, který dostal přednost před Michaelem Krmenčíkem.

Stoperskou dvojici Tomáš Kalas, Jakub Jugas z minulého utkání s Austrálií (0:4) rozšířil na trojici kapitán Marek Suchý. Na pravém křídle dostane šanci Vladimír Coufal, na levém Jakub Jankto. Daridu v sestavě nahradil Tomáš Souček. Vedle Daridy je mimo hru i nemocný Filip Novák.



Čeští fotbalisté mohou hrátb poslední zápas pod trenérem Jarolímem. V médiích se od minulého týdne spekuluje, že má namířeno do káhirského celku Al Ahlí. Jarolím to odmítl s tím, že žádnou nabídku nemá. Není však jisté, co by se dělo, pokud by český výběr nezvládl ani duel s Nigérií. Fotbalová asociace ČR by pak zřejmě musela před podzimní Ligou národů jednat. V létě lze totiž smlouvu s trenérem ukončit, i když se asociace v říjnu zavázala, že ji dodrží až do roku 2020.

V brance bude Tomáš Vaclík. Oproti zápasu s Austrálií, který skončil pro české fotbalisty nejvyšší porážkou v historii, udělal trenér Jarolím hned šest změn v sestavě.

Nigérie, pro kterou je utkání generálkou na mistrovství světa, nastupuje se všemi hvězdami v čele s Victorem Mosesem a Johnem Obim Mikelem.

Utkání hrané v rakouském Schwechatu začíná v 15:00.