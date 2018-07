SLEDUJEME ŽIVĚ: Belgie - Japonsko, postoupí favorizovaní Belgičané do čtvrtfinále?

Fotbalisté Japonska postupem do osmifinále mistrovství světa vyrovnali své maximum z let 2002 a 2010, ovšem s tím se nechtějí spokojit a rádi by přepsali historii.

K tomu však budou muset v pondělí v Rostově porazit jednoho z favoritů Belgii, která zatím vyhrála všechny tři zápasy na turnaji a s devíti vstřelenými góly je nejlepším celkem v Rusku.



Proti Belgii, která neprohrála 22 zápasů v řadě a na MS ztratila jediné z posledních osmi utkání, budou Japonci jasným outsiderem. Ale věří, že mají recept, jak favorita zaskočit. Pomoci jim v tom má i poměrně čerstvá zkušenost, když loni v listopadu sehráli v Belgii přípravné utkání a prohráli jen 0:1 gólem Romela Lukaka v 72. minutě.