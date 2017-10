Sledujeme online: Češi bez šance na postup nastoupí s Pavlenkou a Hušbauerem

Čeští fotbalisté nastoupí v základní sestavě s Jiřím Pavlenkou, Josefem Hušbauerem či Jakubem Brabcem. V kvalifikaci na MS nemají šanci postoupit, ale hrají o nasazení do Ligy národů.

Utkání můžete sledovat ZDE

Pavlenka je v základní sestavě poprvé a nahradí obvyklou jedničku Tomáše Vaclíka, který se před měsícem v klíčovém utkání v Severním Irsku podepsal pod oba inkasované góly. Reprezentace po prohře 0:2 přišla o poslední naději postoupit na šampionát. Hušbauer nastoupí od začátku poprvé od června 2014.

Zápas v Baku začne v 18 hodin. Pokud český tým prohraje, skončí ve skupině s největší pravděpodobností na čtvrtém místě, což by bylo jeho nejhorší kvalifikační umístění v historii. Ve hře jsou navíc body do koeficientu a s ním spojené lepší nasazení do kvalifikace a Ligy národů, která nahradí přípravné zápasy a bude i dodatečnou šancí dostat se na Euro.

Základní sestava ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Brabec, Suchý, Bořil - Kopic, Hušbauer, Barák, Darida, Jankto - Krmenčík.