Mnoho šancí, těsná výhra. Čechům vystřelil tři body Barák

BAKU Čeští fotbalisté porazili v kvalifikaci mistrovství světa Ázerbájdžán 2:1 a ukončili sérii tří zápasů bez vítězství. O výhře výběru trenéra Karla Jarolíma, který už byl stejně jako domácí bez šance na postup, rozhodli Jan Kopic s Antonínem Barákem. Za domácí vyrovnal z diskutabilní penalty Afran Ismajlov.

Reprezentace se díky vítězství posunula na třetí místo ve skupině C o dva body před dnešního soupeře a s největší pravděpodobností odvrátila hrozbu historicky nejhoršího umístění v kvalifikaci. V posledním kole Češi přivítají v neděli v Plzni beznadějně poslední San Marino, zatímco Ázerbájdžán čekají mistři světa Němci.

Ázerbájdžán - ČR 1:2 (0:1) Branky: 55. Ismajlov z pen. - 35. Kopic, 66. Barák. Rozhodčí: Millot - Pacelli, Jouannaud (všichni Fr.). ŽK: Suchý, Hušbauer, Barák (všichni ČR).

Sestavy: Ázerbájdžán: K. Agajev - Mirzabekov, B. Gusejnov, Sadygov, Pašajev - Ismajlov, D. Gusejnov (79. Madatov), Almeida, Amirgulijev, Nazarov (65. Garajev) - Gurbanov (62. Šejdajev). Trenér: Prosinečki. ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Suchý, Brabec, Bořil - Kopic, Hušbauer, Barák, Darida (78. Souček), Jankto - Krmenčík (89. Kliment). Trenér: Jarolím.

Hosté nastoupili s brankářem Jiřím Pavlenkou, který se v základní sestavě objevil poprvé. Nahradil Tomáše Vaclíka, jenž se podepsal pod oba góly inkasované v Severním Irsku, kde Češi definitivně přišli o šanci na postup. V záloze dostali šanci Josef Hušbauer s Kopicem a vykartovaného stopera Kalase nahradil Jakub Brabec.

Do první šance se dostal už v páté minutě Krmenčík, ale mladoboleslavský brankář Kamran Agajev si s jeho nedůraznou hlavičkou poradil. V 18. minutě zahrozili domácí, když se po rychlém přenesení hry dostal do dobré příležitosti Nazarov. Příliš dlouho ale váhal se zakončením a nakonec vystřelil jen do boční sítě.

Český tým i domácí předváděli v prvním poločase podobně nezáživnou hru, ale hosté alespoň dokázali zahrozit. Ve 30. minutě Jankto netrefil odkrytou branku a vzápětí si s jeho nebezpečnou technickou střelou poradil Agajev. O pět minut později už se Jarolímovi svěřenci ujali vedení - z dorážky se o to postaral Kopic.

Také po přestávce zahrozil jako první Krmenčík, ale v dobré pozici hlavičkoval těsně vedle. Trest přišel v 55. minutě, kdy po rychlém protiútoku odpískal rozhodčí penaltu po zákroku Marka Suchého na Ruslana Gurbanova. Pokutový kop proměnil Afran Ismajlov, ale podle televizních záběrů jeho spoluhráč pád velmi pravděpodobně nasimuloval.

Křivdu však čeští hráči nemuseli cítit příliš dlouho, protože v 66. minutě si po rohovém kopu vzali vedení zpět. Barák zamířil hlavou přesně do horního rohu a vylepšil si skvělou bilanci v národním týmu, ve kterém záložník Udine nastřílel ve čtyřech zápasech čtyři branky.

V 70. minutě mohlo být vyrovnáno. Před Pavlenku se sám dostal Šejdajev, ale debutant v české základní sestavě se blýskl skvělým zákrokem a dorážce poté zabránil pohotovým skluzem Brabec. Chvíli nato mohl přidat pojistku Vladimír Darida, ale místo přihrávky Janktovi před prázdnou branku sám střílel a Agajev ho vychytal.